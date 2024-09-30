Гидрометцентр предупредил волгоградцев об ураганном ветре до 22 м/с





В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за ураганного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений Гидрометцентра России, разгул стихии придётся на 30 сентября и утро 1 октября.

По расчётам синоптиков, порывы ветра на территории отдельных районов региона будут достигать 17–22 м/с.

Отметим, ветер пришёл в Волгоградскую область 29 сентября вместе с пыльной бурей. Ненастье обрушилось на фоне засушливой погоды, что накануне спровоцировало масштабные пожары во многих районах региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»