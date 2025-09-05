Андрей Бочаров принял участие в совещании полпреда по медицине

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в видеоселекторе, который провел полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. В ходе общения с главами субъектов были затронуты вопросы реализации в регионах ЮФО отдельных национальных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а также федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».
Напомним, с 2014 года общий объем инвестиций в здравоохранение благодаря синхронизации национальных проектов, целевых федеральных и региональных программ составил 75,3 млрд рублей. За этот период построено, реконструировано, капитально отремонтировано 1187 медицинских объектов. Приобретено также свыше 5,4 тыс. единиц медицинского оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Волгоградской области появятся 58 новых объектов: 33 ФАПа, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капремонта.
Проблема медицинских кадров решается в том числе за счет региональной программы «Земский доктор», расширяется целевой набор в медицинские учебные заведения. Также в регионе действует ряд дополнительных губернаторских инициатив по привлечению востребованных специалистов в государственные больницы и поликлиники.
Фото сайта администрации Волгоградской области