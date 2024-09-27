Общество

«Это была детская шалость»: в Волгограде директор школы №55 прокомментировала давку на КПП

Общество 27.09.2024 12:21
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27.09.2024 12:21


В Волгограде появились подробности о давке на КПП в школе № 55, возникшей 25 сентября после учебной эвакуации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию образовательного учреждения, нештатная ситуация возникла из-за спешащих домой школьников и детской шалости.

По информации руководства школы, давка случилась не во время тренировки, а после завершении учебного процесса.

- На выходе из КПП один мальчик споткнулся и упал, на него сзади, уже намеренно, как бы играя, упал другой ученик. Учитель была позади класса, пропускала всех детей вперёд для соблюдения порядка прохода. Упавший ученик быстро поднялся сам и, улыбаясь (что видно на представленном видео), вышел из КПП. Мальчик и его одноклассники во время падения не получили травм, восприняли ситуацию спокойно, - подчеркнула директор Ирина Харченко.

Отметим, произошедшее было разобрано на совещании классных руководителей, где педагогам было предписано увеличить интервалы графика выхода разных классов из школы, а также усилить контроль над детьми.

Фото: Волгоград №1 / t.me

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