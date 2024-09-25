Общество

В Волгограде осудили рецидивиста, избившего табуретом собутыльника

Общество 25.09.2024 09:36
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25.09.2024 09:36


В Волгограде Тракторозаводский районный суд поставил точку в деле о покушении на убийство. Как сообщает ИА «Высота 102», пьяный рецидивист едва не забил до смерти своего знакомого.

- В феврале 2024 года осужденный распивал спиртные напитки в компании своих приятелей по месту жительства одного из них. В какой-то момент между ним и еще одним гостем произошел словесный конфликт. Оппонент попытался остановить дальнейшее выяснение отношений, удалившись в соседнюю комнату, однако злоумышленник проследовал за ним, где стал избивать сначала кулаками, нанося удары в различные части тела, в том числе по жизненно важным органам, а затем табуретом, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, потерпевшему были нанесены опасные увечья. Выжить ему удалось только лишь благодаря медицинской помощи.

Во время расследования выяснилось, что ранее судимый мужчина недавно уже попадал в поле зрения полицейских. Волгоградец, находясь в алкогольном опьянении, оскорблял сотрудников патрульно-постовой службы.

Отметим, за покушение на убийство и оскорбление представителей власти рецидивист, освободившийся из тюрьмы в 2022 году, был приговорён судом к семи с половиной годам лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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