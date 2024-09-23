



Льготные ипотечные программы в России с 1 июля были отменены или существенно изменились, заметно выросла и ключевая ставка Центробанка, сказавшаяся на процентах по кредитам. Но даже в новых условиях рынка можно приобрести квартиру на доступных условиях. О самых выгодных инструментах ИА «Высота 102» рассказала руководитель коммерческой службы АО «Берег Волги» СЗ» Анна Токарева.





– Не секрет, что отмена льготной ипотеки под 8% сильно сказалась на объемах выданных ипотек в банках и продажах новостроек в июле и августе. Теперь ипотечная ставка составляет 21-23% годовых. Мы изучили все предложения от банков и выделили самые интересные программы по процентным ставкам и вариантам платежей: это «Правильная ипотека» от Совкомбанка со ставкой от 11,9* на первый год кредитования, субсидированная ипотека от Сбербанка со ставкой 12,9%* на первый год ипотеки и траншевая ипотека*. Клиенты их активно используют для покупки квартиры в новом жилом комплексе «Берег Волги».

По словам эксперта, на текущий момент для Волгоградской области также продолжают действовать две программы с государственной поддержкой: семейная ипотека*, выдачи по которой выросли по сравнению с июлем более чем вдвое с 79 до 169 млрд рублей (по данным Дом.РФ – Прим.ред), и IT-ипотека* – льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

– У этих программ есть свои ограничения, например, по семейной ипотеке наличие ребенка до 7 лет. Поэтому не менее популярным инструментом покупки недвижимости среди волгоградцев остается рассрочка от застройщика, которая предоставляет комфортный график платежей без процентов и переплат, – говорит Анна Токарева. – На квартиры в ЖК «Берег Волги» мы предлагаем по программе рассрочки скидку до 1%, первоначальный взнос от 30%, и важно - не нужно тратить время на одобрение ипотеки и нести дополнительные расходы по страхованию. Также наши покупатели могут получить скидку до 4% при покупке за наличный расчет и по программам ипотечного кредитования с господдержкой.





Интересно, что активно изучать объекты строящейся недвижимости в Волгограде начинают жители других регионов России. Застройщики регистрируют много покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, северных регионов, поэтому и спрос на новостройки в самых перспективных районах города – стабильно высокий. Вслед за спросом за последний летний месяц увеличилась средняя стоимость квартир. И, по словам экспертов рынка недвижимости, можно ожидать, что средние цены будут продолжать расти.

– Увеличение средней стоимости квартир в новостройках Волгограда свидетельствует о нескольких факторах, влияющих на рынок недвижимости в регионе. Во-первых, это инфляция и рост цен на строительные материалы. Во-вторых, изменения в ипотечных ставках: если ставки по ипотечным кредитам остаются на низком уровне, это может стимулировать спрос на новое жильё. С другой стороны, ожидаемое повышение ставок может привести к спешке со стороны покупателей. Что и произошло в июне 2024 года. И наконец, изменение интереса к региону: Волгоград становится более привлекательным для проживания или инвестиций, это влияет на спрос и, соответственно, на цены, – считает Анна Токарева.

Активно пользуются покупатели из других регионов новым трендом этого года – траншевой ипотекой* или как ее уже успели назвать «ипотекой за 1 рубль». По своей сути, это возможность выгодно приобрести квартиру, например, на берегу Волги не сразу одной суммой, а частями.

– Общая сумма долга по траншевой ипотеке формируется постепенно, к моменту завершения строительства, что позволяет существенно снизить расходы и сократить общую переплату. Первоначальный взнос составляет от 15,1%, затем проценты по кредиту начисляются только после получения каждого транша, а стоимость квартиры фиксируется на момент покупки: «Живи сейчас, плати потом», – пояснила Анна Токарева.

Резюмируя, эксперт подтверждает, что доступных вариантов для покупки квартиры на рынке остается не мало, поэтому советует не спешить с принятием решения. Но в то же время, слишком долго не раздумывать.

– Покупка квартиры – это всегда важное решение, особенно в непростых экономических условиях, когда рынок может колебаться. Но в то же время – это хороший шанс для долгосрочного инвестирования. Например, если вы рассматриваете квартиру как ценное вложение, даже в нестабильные времена, недвижимость всегда сохранит свою стоимость. А если вы планируете сдавать квартиру в аренду, то недвижимость в популярных или развивающихся локациях, как прибрежная территория Ворошиловского района Волгограда, обеспечит стабильный доход, – подчеркивает Анна Токарева.





Анализируйте рынок, сравнивайте цены аналогичных квартир в других жилых комплексах и районах. Это поможет понять, насколько привлекательное предложение в ЖК «Берег Волги» . Обсуждайте условия покупки: приезжайте в офис продаж, ознакомьтесь с интерактивным макетом, окружающей инфраструктурой, высококвалифицированные менеджеры предложат разные варианты планировок и условия приобретения квартиры. Это поможет оценить все плюсы и минусы и принять верное решение.

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