В Волжском напугавшие жителей НЛО оказались воздушными шарами

Общество 23.09.2024 10:49
0
23.09.2024 10:49
В администрации Волжского Волгоградской области призвали не поддаваться панике, которую разгоняли некоторые телеграм-каналы из-за появления НЛО. Как сообщает V102.RU, накануне в пабликах стали появляться посты о неких трех летательных аппаратах, не похожих на вертолеты, совершающих якобы хаотичные движения в небе над Волжским.
Однако выяснилось, что речь идет об обычных воздушных шарах. Их можно было наблюдать и сегодня, 23 сентября.
В мэрии отметили, что целью публикаций о якобы появлении неопознанных летающих объектах является хайп и разгон паники среди населения.
Фото из архива V102.RU
«Красный Октябрь» поддержал обучение 55 студентов в рамках проекта «Профессионалитет»23.09.2024 15:30 Реклама
Общество 23.09.2024 15:30 Реклама
В Волгограде перенесли сроки отключения горячей воды в центре города23.09.2024 14:58
Общество 23.09.2024 14:58
Где в Новой Москве волгоградцу будет хорошо23.09.2024 14:47 Реклама
Общество 23.09.2024 14:47 Реклама
ВТЗ поддержал обучение 125 первокурсников в рамках проекта «Профессионалитет»23.09.2024 14:22 Реклама
Общество 23.09.2024 14:22 Реклама
Мемориал на острове Людникова отреставрируют за скромные 1,9 млн рублей23.09.2024 14:12
Общество 23.09.2024 14:12
В Волгограде на ул. Землячки за 38 млн рублей построят парковку на 180 автомобилей23.09.2024 14:07
Общество 23.09.2024 14:07
Самая яркая машина в мире: горную технику, разрисованную детьми, спустили в рудник Гремячинского ГОКа23.09.2024 12:37
Общество 23.09.2024 12:37
Рост надоев зафиксировал Волгоградстат в коровниках региона23.09.2024 12:04
Общество 23.09.2024 12:04
Стадион «Зенит» в Волгограде накроют крышей за 17 млн рублей23.09.2024 09:31
Общество 23.09.2024 09:31
РПН нашел нарушения после проверки 28 лагерей в Волгоградской области23.09.2024 08:18
Общество 23.09.2024 08:18
«Ротор» нарвался на штраф РФС из-за пропуска послематчевого интервью22.09.2024 21:01
Общество 22.09.2024 21:01
Искусство через призму расстройств: художники-аутсайдеры представили свои работы волгоградцам22.09.2024 20:49
Общество 22.09.2024 20:49
Сила и грация: под Волгоградом выявили сильнейших в конкуре и джигитовке22.09.2024 20:16
Общество 22.09.2024 20:16
Альберт Зинченко поблагодарил волгоградцев, остановивших пожары в ЛНР22.09.2024 18:39
Общество 22.09.2024 18:39
Юные волжанки привезли охапку медалей с соревнований по чир спорту в Сочи22.09.2024 17:10
Общество 22.09.2024 17:10