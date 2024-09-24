Новые районы Москвы манят покупателей жилья





Многие волгоградцы и жители регионов России рассматривают столицу как наиболее приоритетное направление для переезда на новое место жительства. Эксперты подсчитали: почти каждая десятая сделка региональных покупателей связана с приобретением недвижимости в «первопрестольной». Повышенный интерес у людей вызывает Новая Москва, где развернулось масштабное строительство жилья, транспортной и социально-бытовой инфраструктуры.

В России комплексное развитие территорий ведется всего пару десятилетий. Можно сказать, это такой эволюционный скачок отечественного рынка жилищного строительства. Ведь в далекие 90-е прошлого столетия строители возводили одно-два здания. При этом старались делать это уже в обжитых районах, где можно было побыстрей продать новые квартиры и не нужно было строить социальную инфраструктуру.

Шли годы, оттачивалось законодательство. Крупные девелоперы накопили финансовую мощь, набрались опыта и взялись застраивать гектары. Впрочем, все это делали по-разному. В Новой Москве комплексный подход проявился наиболее удачно и ярко. Отсюда и повышенный интерес людей к этому месту, так как тут все создается для удобства и комфортного проживания.

По-новому

В 2012 году участок площадью 1480 квадратных километров, расположенный на Северо-Западе Москвы с внешней стороны МКАД, получил столичный статус и был отдан под новую застройку. Строительство жилья и социально-бытовых объектов ведется параллельно и позволяет жителям сразу получать необходимые услуги прямо рядом с домом.

Одна из крупнейших российских девелоперских компаний – ГК «А101» начала работать на этих территориях еще до 2012 года. Для Новой Москвы – это самый крупный девелопер, а в столице – один из лидеров рынка жилищного строительства. Эксперты признают, ГК «А101» – в полной мере реализует градостроительные возможности и потенциал комплексного развития.





Девелопер строит районами, предварительно проработав все нюансы: расположение жилых и коммерческих объектов, а также пешеходных и транспортных маршрутов. Такой подход помогает градостроителям создать комфортную среду проживания для людей, чтобы у человека всегда все было в пешей доступности – под рукой.

– Очень важно, что развитие районов и кварталов происходит одновременно и систематически. Жилые строения возводятся параллельно с социальными и коммерческими объектами, обеспечивая максимальный комфорт и удобства для жителей, – говорит Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101».

По словам Анны Боим, в застраиваемых районах ГК «А101» активно воплощает идею «15-минутного города», которая удовлетворяет все потребности современного горожанина в пределах одной локации.





Не квартирой единой

В районах Новой Москвы комфортная жизнь всегда выходит за рамки квартир. В каждом своем районе ГК «А101» создает всевозможные центры притяжения. Жители приходят сюда погулять с детьми, пообщаться с соседями, посещают районные праздники и другие мероприятия. В любом районе много зеленых зон с ландшафтным дизайном, мест для спокойного отдыха или занятий спортом.

Почетный архитектор России Михаил Норкин уверен, что за комплексным освоением территорий – будущее.

– Сколько себя помню, а в профессии я больше пятидесяти лет, люди всегда стремились жить в комфортных условиях. В Новой Москве для этого есть все условия, – резюмировал эксперт.





В ГК «А101» не забывают о возведении крупных объектов. В будущем они не только добавят разнообразия в жизнь жителей районов Новой Москвы, но и привлекут других москвичей. В Новой Москве строится спортивно-развлекательный комплекс с горнолыжным склоном, крытый аквапарк, а также концертные и театральные залы.

Подход ГК «А101» к развитию новых территорий уже отмечен множеством российских и международных премий. Например, площадь Туве Янссон в районе «Скандинавия», удостоенная в 2023 году международной премии Best for Life Design («Лучший дизайн для жизни», - Прим. ред.). Проект аквакурорта в спортивно-событийном кластере «Прокшино» стал финалистом премии «Спорт Бизнес Консалтинг» в 2024 году. И это только последние награды, полученные ГК «А101» за последнее время.

Фото: ГК «А101»

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