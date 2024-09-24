



Гремячинский горно-обогатительный комбинат на спортивном мероприятии «Кросс нации», который прошел в Волгограде 21 сентября, представили контролер качества продукции и технологического процесса четвертого разряда Анастасия Беляевская и электрослесарь подземный пятого разряда Александр Абрамовский вместе со своей семьей – супругой Екатериной и детьми Вероникой и Артёмом.

Всероссийский день бега проходит ежегодно с 2004 года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и традиционно собирает любителей бега в третьи выходные сентября.

Дистанции были рассчитаны на участников любого уровня подготовки: от детской трассы в один километр до забегов на четыре, шесть, восемь и двенадцать километров для более опытных спортсменов. Младшие участники, Вероника и Артём, впервые попробовали свои силы на километровой дистанции, а их родители, Александр и Екатерина, приняли участие в забеге на четыре километра. Для Екатерины этот кросс стал первым официальным массовым стартом.





Анастасия Беляевская, которая регулярно принимает участие в соревнованиях в Волгоградской области, на этот раз преодолела дистанцию в восемь километров и осталась довольна своим результатом.





ЕвроХим-ВолгаКалий не только поощряет развитие спорта среди сотрудников, но и активно поддерживает детские и молодежные спортивные проекты. В этом году предприятие уже передало боксерский ринг в пользование спортивного клуба «Витязь», организованного работниками Гремячинского ГОКа.

Объединенная профсоюзная организация продолжает развивать спортивные секции. Для сотрудников комбината уже действуют секции по волейболу, футболу, настольному теннису, баскетболу и дартсу. В августе по запросу сотрудников профсоюзная организация открыла новую секцию по бадминтону, провела спортивный турнир по мини-футболу ко Дню шахтера и любительский турнир по рыбной ловле. Кроме того, профсоюз ЕвроХим-ВолгаКалия компенсирует часть стоимости абонементов в тренажерный зал и бассейн, а также организует ежегодную спартакиаду для сотрудников предприятия, состоящую из 12 видов спорта.

– Мы видим востребованность спорта, наши сотрудники приходят в секции с семьями, с детьми. Мы понимаем, что пример родителей – лучший способ воспитания правильных привычек у детей. Поэтому мы рады вдвойне, что помогаем сотрудникам вести здоровый образ жизни, и вносим свой вклад в развитие будущих поколений, – рассказала председатель объединенной профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Ольга Косарева.

Фото: пресс-служба предприятия

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