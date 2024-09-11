Волгоградскому фонду дадут 4,5 млн на стерилизацию бездомных собак

Общество 11.09.2024 14:49
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11.09.2024 14:49
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Белка и Стрелка» получит 4,5 миллиона рублей на проведение мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев. Как сообщили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, эти деньги выделят благотворительной организации по итогам конкурса на предоставление грантов некоммерческим организациям.
Фонд «Белка и Стрелка» стал единственным участником конкурса. Организация будет заниматься отловом, стерилизацией, вакцинацией бездомных животных и возвращением их в среду обитания на территориях Михайловского городского округа, Городищенского, Среднеахтубинского, Ленинского и Камышинского районов Волгоградской области.
Всего такую процедуру должны пройти 310 животных. Средние расходы на каждую особь составят около 14,5 тысячи рублей.
Согласно открытым данным, директором фонда является Владислав Зубенко. Ранее он занимался отловом бездомных животных, будучи руководителем других организаций. В частности, контракты заключались в том числе с администрацией Волжского.
Благотворительный фонд имеет свой сайт, однако на ресурсе опубликованы лишь фото животных из Астраханской области, где также располагается один из приютов фонда. В Волгоградской области животные содержатся в поселке Стандартный Среднеахтубинского района.
Фото из архива V102.RU
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