Происшествия

На перекрестке в Волгограде второрядника настигла карма: видео

Происшествия 10.09.2024 09:40
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10.09.2024 09:40




Столкновение двух иномарок на перекрестке в Центральном районе Волгограда записали уличные камеры видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне напротив дома №43 «б» по проспекту Ленина.

В результате столкновения Škoda Octavia и Mitsubishi Pajero пострадала пассажирка чешской иномарки. Женщину госпитализировали.

На записи видно, что правило нарушил водитель Škoda Octavia. На перекрестке он решил повернуть со второго ряда налево, но не успел проскочить. На полной скорости в него врезался внедорожник, который следовал прямо по проспекту Ленина в сторону центра.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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