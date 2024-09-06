Автору песен и коллективу детсада вручили премии Волгограда

В Волгограде в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения премий города-героя по двум номинациям. Как сообщили V102.RU в городской думе, в области литературы и искусства награда присуждена автору песни «Мы остались» Валерию Турбину, посвященной подвигам юных сталинградцев.





В творческом кейсе Валерий Турбина много интересных работ. Волгоградский поэт, композитор и автор-исполнитель известен тем, что сочинил, к примеру, песню про знаменитую мошку.

В номинации образование победителем признан авторский коллектив детского сада №279 в составе Нины Поповой, Екатерины Любимовой и Татьяны Ничепорчук за работу «Социокультурный инклюзивный проект духовно-нравственного воспитания «Лествица». В этом материале, как пояснили в гордуме, представлены оригинальные рекомендации и методические разработки духовно-нравственного развития и патриотического воспитания детей.

Премии в данных номинациях вручаются один раз в 5 лет, начиная с 2013 года. Сумма материального поощрения составляет 150 тысяч рублей.

Фото: Волгоградской городской думы