В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобус

Общество 05.09.2024 20:38
0
05.09.2024 20:38
В Елани Волгоградской области в дни голосования запустят специальный автобус. Как сообщили V102.RU в администрации Еланского района, в связи с ремонтом в здании Еланской средней школы № 2 помещение для голосования участка №1504 временно перенесено в МУП «Еланское коммунальное хозяйство».Для удобства избирателей в Единый день голосования, 6, 7, 8 сентября будет организован автобусный маршрут по месту нахождения МУП на ул. Волгоградская, 151а. Автобус будет отправляться в начале каждого часа с 9:00 до 19:00 ч. от входа на территорию Еланской средней школы №2, пояснили в администрации.
Фото из архива V102.RU
В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного кота05.09.2024 21:22
Общество 05.09.2024 21:22
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусства05.09.2024 20:22
Общество 05.09.2024 20:22
Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под Волгоградом05.09.2024 19:18
Общество 05.09.2024 19:18
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВО05.09.2024 19:15
Общество 05.09.2024 19:15
На Мамаевом кургане в Волгограде снесут телебашню05.09.2024 18:13
Общество 05.09.2024 18:13
Под Курском погиб боец СВО из Волгоградской области05.09.2024 17:14
Общество 05.09.2024 17:14
Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИК05.09.2024 16:34
Общество 05.09.2024 16:34
Андрей Бочаров наградил участников операции по спасению пассажиров поезда Казань-Адлер05.09.2024 16:30
Общество 05.09.2024 16:30
Под Волгоградом родным погибших троих героев СВО передали награды05.09.2024 14:47
Общество 05.09.2024 14:47
Волгоградцы могут передавать показания счётчиков при оплате коммунальных услуг05.09.2024 14:05
Общество 05.09.2024 14:05
Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе05.09.2024 13:21
Общество 05.09.2024 13:21
Центр «Фобос» предупредил о возвращении аномальной жары на юг России05.09.2024 12:49
Общество 05.09.2024 12:49
Под Волгоградом обезвредят авиабомбу, жителей просят не паниковать05.09.2024 12:40
Общество 05.09.2024 12:40
Тревожные сирены включили на юге Волгограда05.09.2024 12:15
Общество 05.09.2024 12:15
В аэропорту Волгограда усилен досмотр на международных рейсах05.09.2024 09:31
Общество 05.09.2024 09:31