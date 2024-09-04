Очевидцы сообщают о бушующем пожаре у птицефабрики в Михайловке





Еще один крупный пожар произошел сегодня, 4 сентября, в Михайловке Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах распространяется информация о том, что горит бывшая птицефабрика. На видео с места происшествия никаких горящих зданий не видно, а пожар больше похож на ландшафтный.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщения о возгорании каких-либо построек в этом месте не подтверждают.

- В 19:17 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городском округе города Михайловка Волгоградской области. Горела сухая растительность на площади 700 кв. м. Пожарные расчеты 30-й ПСЧ ликвидировали горение в 19:53 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Видео: Волгоград / t.me