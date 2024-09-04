Происшествия

Очевидцы сообщают о бушующем пожаре у птицефабрики в Михайловке

Происшествия 04.09.2024 21:47
0
04.09.2024 21:47




Еще один крупный пожар произошел сегодня, 4 сентября, в Михайловке Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах распространяется информация о том, что горит бывшая птицефабрика. На видео с места происшествия никаких горящих зданий не видно, а пожар больше похож на ландшафтный.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщения о возгорании каких-либо построек в этом месте не подтверждают.

- В 19:17 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городском округе города Михайловка Волгоградской области. Горела сухая растительность на  площади 700 кв. м. Пожарные расчеты 30-й ПСЧ ликвидировали горение в 19:53 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

Видео: Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.09.2024 20:37
Происшествия 04.09.2024 20:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 19:31
Происшествия 04.09.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 17:05
Происшествия 04.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 15:56
Происшествия 04.09.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 12:00
Происшествия 04.09.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 10:52
Происшествия 04.09.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2024 09:01
Происшествия 04.09.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 18:26
Происшествия 03.09.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 18:09
Происшествия 03.09.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 12:47
Происшествия 03.09.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 12:02
Происшествия 03.09.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 11:04
Происшествия 03.09.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 11:02
Происшествия 03.09.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 10:05
Происшествия 03.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2024 09:37
Происшествия 03.09.2024 09:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:47
Очевидцы сообщают о бушующем пожаре у птицефабрики в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
В Волгограде оснащают новый Центр спортивных единоборствСмотреть фотографии
20:37
В Волгограде потушили пожар на территории тракторного заводаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградские школы 6 и 7 сентября отменяют уроки из-за выборовСмотреть фотографии
19:31
«Смотри, тракторный горит»: на севере Волгограда тушат сильный пожар на бывшей территории ВгТЗСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В Волгограде здание ЦУМа заподозрили в аварийности: готовится экспертизаСмотреть фотографии
17:57
«Опаливала утку»: три семьи остались без жилья после ЧП с газовым баллоном под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:57
«Природу-маму когда беречь будем?». Глава села под Волгоградом ответила на призыв поднять «филейную часть» из-за горящей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
В Урюпинске остановили котельную из-за порыва на сетиСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградское водохранилище вышло 200 белоснежных яхтСмотреть фотографии
16:06
Суд рассмотрел дело о нападении коровы на женщину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
По шесть на двоих: дравшихся с полицейскими волгоградцев остудили арестомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгоградской области молодого бойфренда осудили за смерть 39-летней подругиСмотреть фотографии
14:42
Встретил Победу в Одессе. В Волгоградской области простились с 97-летним ветераном ВОВСмотреть фотографии
14:25
«Надо дождаться беды?»: в Волгограде грузовик с бетонными плитами едва не протаранил домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградского омбудсмена попросили помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВОСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде снесут дом с разрушенной ветром стенойСмотреть фотографии
13:24
Бюст замученного фашистами партизана в Волгограде скрылся за строительными лесамиСмотреть фотографии
13:23
Переехавшего в Волгоград из Алтая мужчину лишили имущества из-за женыСмотреть фотографии
12:36
Глава Иловлинского района Иван Гель сохранил должность после гибели подчиненногоСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде осудят 50-летнего мужчину, забившего насмерть беспомощного отцаСмотреть фотографии
12:20
Пропавшую жительницу хутора разыскивают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцам обещают шторм и похолодание до +3ºСмотреть фотографии
12:12
Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Зачинщики экшена с полицейскими на дороге в Волгограде на допросе потеряли памятьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Вспышка ОРВИ и COVID-19 зафиксирована в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде очевидцы сняли на видео задержание полицией двух буйных крепышейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде автобусный парк заплатит крупную сумму за подбитую ToyotaСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде пригоревший ужин выгнал жителей дома на улицуСмотреть фотографииCмотреть видео
 