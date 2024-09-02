Происшествия

При тушении пожара на озере под Волгоградом возникли сложности

Происшествия 02.09.2024 19:38
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02.09.2024 19:38


В Светлоярском районе Волгоградской области продолжается тушение пожара на озере Сарпа. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области ситуацию осложняют особенности ландшафта – не ко всем очагам возгорания пожарные могут добраться. 



Как сообщили в управлении МЧС, горение камыша происходит на западной окраине села Большие Чапурники. 

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Тушение осложняется заболоченной местностью, – сообщила официальный представитель ГУ МЧС России по Волгоградской области Кристина Тараева. 

По ее словам, из-за заболоченности к горящим камышам не можем пробраться техника. 

Для населенного пункта угрозы на данный момент нет, – сообщила представитель ГУ МЧС. 

Фото, видео: vlgchp / t.me

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