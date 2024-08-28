В Волжском горожан напугала сирена воздушной тревоги

28 августа в Волжском сработала сирена воздушной тревоги. Как сообщает ИА «Высота 102», сигнал застал горожан врасплох на исходе дня, когда многие спешили с работы домой. Шокированные волжане ринулись к укрытиям, однако они оказались закрыты.





По сообщениям очевидцев, оповещение можно было услышать у многих детских садов и школ. Одной из точек, откуда доносился сигнал, стала новая школа №5 в 37-м микрорайоне. Стоящий в округе вой волжане поспешили заснять на видео.

В единой дежурно-диспетчерской службе Волжского журналистам ИА «Высота 102» подтвердили факт срабатывания сирен, однако уточнили, что это была лишь учебная тревога.

- Сигнал действительно включали, но беспокоиться не стоит. В преддверии нового учебного года проверялись системы оповещения, которыми оборудованы образовательные учреждения. Никакой реакции от горожан на этот сигнал не требовалось, - подчеркнул оператор.

Отметим, о предстоящей учебной тревоге мэрия жителей Волжского заранее не предупреждала.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me