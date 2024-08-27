Карантин по бешенству установлен на территории домовладения в поселке Красный Октябрь в Алексеевском районе Волгоградской области, где в настоящее время проживает женщина с шестью кошками.

Как сообщили V102.RU в областном комитете ветеринарии, один из питомцев селянки стал вести себя агрессивно и напал на хозяйку. Его пришлось ликвидировать, так как животное явно представляло опасность. У кота было обнаружено бешенство.

- В настоящее время шесть питомцев, которые остались в домовладении, вакцинируют от бешенства, - сообщили в профильном комитете.

Антирабическую вакцину получает хозяйка кота, заразившегося смертельным вирусом.

Согласно постановлению главы региона, карантин по бешенству на 60 календарных дней введен в домовладении женщины, а также на территории радиусом 1750 метров от него. Посещение эпизоотического очага посторонними людьми запрещено.На период действия карантина введены ограничительные мероприятия.

Напомним, что лечения от бешенства нет. Единственный способ избежать смертельного заболевания - это вакцинация. В случае получения укусов, ослюнений и при контакте с животным нужно незамедлительно обращаться в больницу за оказанием антирабической помощи.

Фото из архива V102.RU