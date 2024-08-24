Петр I прибыл на паруснике отведать ягоду-гиганта в Камышин

На 16-й по счету ежегодный арбузный фестиваль в Камышине Волгоградской области прибыл Петр I. Как сообщает V102.RU, главный дегустатор ягоды отметился эффектным появлением на паруснике.
Почетный гость фестиваля прибыл на набережную реки Камышинки. Участники фестиваля и местные жители под аплодисменты встретили появление исторической личности. Петр прошел к главной сцене фестиваля под предводительством оркестра.
Напомним, подробную программу праздника вы можете увидеть в нашем материале.
Фото и видео: администрация Камышина