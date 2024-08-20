Общество

Парад колясок, карнавал и встреча Петра I: программа арбузного фестиваля в Камышине

Общество 20.08.2024 15:31
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20.08.2024 15:31


В городе Камышине Волгоградской области с 24 по 25 августа пройдет традиционный арбузный фестиваль.  

24 августа 

Местом проведения фестиваля в первый день станет территория парка Топольки в Камышине, при этом гастрономическая площадка будет открыта неподалеку от парка – у гостиницы «Опава» по улице Октябрьская, 4.

  • 10:00 – 11:00 – Награждение победителей конкурсов «Бахчевой страж», «Арбузные фантазии» (главная сцена) 
  • 11:00 – Приветствие Царя Полосатика XVI и открытие фестиваля Главная сцена в парке «Топольки» (главная сцена)
  • 11:15 – Конкурс детских колясок «Арбузные малыши» (главная сцена)
  • 12:00 – Встреча Петра I на набережной реки Камышинки 
  • 10:00 – 14:00 – Акция «Камышинская обжорка» 
  • 10:00 – 14:00 – Спортивно-развлекательная программа (спортплощадка парка)
  • 10:00 – 21:00 – Работа ярмарки, развлекательных площадок и аттракционов 
  • 11:00 – 14:00 – Награждение победителей конкурса «Арбузный сувенир», выступление солистов и коллективов Детской школы искусств (малая сцена)
  • 12:30 – 13:00 – Конкурс «Арбуз-экспо» (справа от главной сцены) 
  • 13:00 – 14:00 – Концертная программа (главная сцена) 

    • В 14:00 фестиваль приостановит свою работуна 3 часа – до 17:00. 

  • 17:00 – 18:00 – Конкурс «Карнавальный променад» (главная сцена) 
  • 17:00 – 19:00 – Выступление коллективов Детской школы искусств и участников творческого клуба «Прикосновение» (малая сцена) 
  • 18:00 – 19:00 – Программа музыкальных коллективов ДК «Текстильщик» (главная сцена) 
  • 19:00 – 21:00 – Программа народной кавер-группы «Дэнс-балалайка» и мужского ансамбля «Музакадемия» (главная сцена) 

    • 25 августа

    На второй день развлекательная программа фестиваля стартует после обеда и развернется сразу на двух площадках в Камышине – в Парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев и на набережной Волги. 

    Так, в парке в 18:00 стартует ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по благоустройству и озеленению территории. С 20:00 там же пройдет показ мультфильма в рамках проекта «Уличный кинотеатр».

    На набережной с 19:00 до 22:00 для участников фестиваля выступят с концертом коллективы из Камышина и Волгограда. 

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