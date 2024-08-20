



В городе Камышине Волгоградской области с 24 по 25 августа пройдет традиционный арбузный фестиваль.

24 августа

Местом проведения фестиваля в первый день станет территория парка Топольки в Камышине, при этом гастрономическая площадка будет открыта неподалеку от парка – у гостиницы «Опава» по улице Октябрьская, 4.

10:00 – 11:00 – Награждение победителей конкурсов «Бахчевой страж», «Арбузные фантазии» (главная сцена)

11:00 – Приветствие Царя Полосатика XVI и открытие фестиваля Главная сцена в парке «Топольки» (главная сцена)

11:15 – Конкурс детских колясок «Арбузные малыши» (главная сцена)

12:00 – Встреча Петра I на набережной реки Камышинки

10:00 – 14:00 – Акция «Камышинская обжорка»

10:00 – 14:00 – Спортивно-развлекательная программа (спортплощадка парка)

10:00 – 21:00 – Работа ярмарки, развлекательных площадок и аттракционов

11:00 – 14:00 – Награждение победителей конкурса «Арбузный сувенир», выступление солистов и коллективов Детской школы искусств (малая сцена)

12:30 – 13:00 – Конкурс «Арбуз-экспо» (справа от главной сцены)

13:00 – 14:00 – Концертная программа (главная сцена)

В 14:00 фестиваль приостановит свою работуна 3 часа – до 17:00.

17:00 – 18:00 – Конкурс «Карнавальный променад» (главная сцена)

17:00 – 19:00 – Выступление коллективов Детской школы искусств и участников творческого клуба «Прикосновение» (малая сцена)

18:00 – 19:00 – Программа музыкальных коллективов ДК «Текстильщик» (главная сцена)

19:00 – 21:00 – Программа народной кавер-группы «Дэнс-балалайка» и мужского ансамбля «Музакадемия» (главная сцена)

25 августа

На второй день развлекательная программа фестиваля стартует после обеда и развернется сразу на двух площадках в Камышине – в Парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев и на набережной Волги.

Так, в парке в 18:00 стартует ежегодный конкурс на лучшую организацию работы по благоустройству и озеленению территории. С 20:00 там же пройдет показ мультфильма в рамках проекта «Уличный кинотеатр».

На набережной с 19:00 до 22:00 для участников фестиваля выступят с концертом коллективы из Камышина и Волгограда.