Волгоградцам напомнили о предоставлении налоговых декларациях

В Управлении ФНС России по Волгоградской области напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 26 августа.
Какие декларации необходимо сдать к указанной дате:
- по налогу на прибыль организаций за июль 2024 г.,
- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в июле 2024 г.,
- в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в июле 2024 г.,
- по НДПИ за июль 2024 г.,
- по акцизам за июль 2024 года.
- персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2024 года.
Также к этой дате направляются уведомления об исчисленных суммах по платежам:
- по НДФЛ за период с 1 по 22 августа 2024 года (код отчетного периода 33/02),
- по страховым взносам за июль 2024 года (код налогового периода 33/01).
Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам за 23 по 31 августа необходимо подать не позднее 3 сентября, указав код отчетного периода «33/11».