Волгоградцам напомнили о предоставлении налоговых декларациях





В Управлении ФНС России по Волгоградской области напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 26 августа.

Какие декларации необходимо сдать к указанной дате:

- по налогу на прибыль организаций за июль 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в июле 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в июле 2024 г.,

- по НДПИ за июль 2024 г.,

- по акцизам за июль 2024 года.

- персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2024 года.

Также к этой дате направляются уведомления об исчисленных суммах по платежам:

- по НДФЛ за период с 1 по 22 августа 2024 года (код отчетного периода 33/02),

- по страховым взносам за июль 2024 года (код налогового периода 33/01).

Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам за 23 по 31 августа необходимо подать не позднее 3 сентября, указав код отчетного периода «33/11».