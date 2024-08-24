Общество

Волгоградцам напомнили о предоставлении налоговых декларациях

Общество 24.08.2024 12:04
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24.08.2024 12:04


В Управлении ФНС России по Волгоградской области напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 26 августа. 

Какие декларации необходимо сдать к указанной дате: 

- по налогу на прибыль организаций за июль 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в июле 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в июле 2024 г.,

- по НДПИ за июль 2024 г.,

- по акцизам за июль 2024 года.

- персонифицированные сведения о физических лицах за июль 2024 года.

Также к этой дате направляются уведомления об исчисленных суммах по платежам:

- по НДФЛ за период с 1 по 22 августа 2024 года (код отчетного периода 33/02),

- по страховым взносам за июль 2024 года (код налогового периода 33/01).

Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам за 23 по 31 августа необходимо подать не позднее 3 сентября, указав код отчетного периода «33/11».

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