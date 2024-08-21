В Волгограде водитель придал ускорения учебной машине

В Советском районе Волгограда водитель легковушки столкнулся с учебным автомобилем. Как сообщает V102.RU, комичное ДТП произошло днем 21 августа на улице Электролесовская. Момент столкновения засняла камера дорожного видеонаблюдения.





На кадрах можно увидеть, как автомобили стоят в ожидании разрешающего сигнала светофора. После того, как загорается зелёный, поток начинает движение - в том числе и стоявший за учебной машиной водитель иномарки.

Однако он не учел, что впереди едет неопытный ученик, который еще не успел переключить ручник и начать движение. Как итог, опытный водитель за свою несдержанность и невнимательность поплатился бампером.

Видео: «Безопасный регион»/ВКонтакте