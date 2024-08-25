В Волгограде УК пожаловалась на буллинг уставших от коммунального бардака пенсионеров





В Советском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №9 на ул. Деповской посёлка Горьковский с апреля 2024 года задыхаются в своих квартирах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственников жилых помещений, из-за коммунальной аварии основание сооружения подтапливается стоками. От нечистот в квартиры волгоградцев поднимается неприятный запах, а из-за влажности помещения облюбовала плесень.

- Наш дом строили пленные немцы в первые послевоенные годы. Здесь нет как такового подвала. Есть первый этаж, земляное основание, которые друг от друга разделены небольшим техническим пространством. Подполом проходят и все коммуникации. Вот там и произошла какая-то авария. Судя по запаху, прорвало канализацию, - рассказала журналистам хозяйка одной из квартир Галина Казакова.

По словам пенсионерки, нечистоты с весны топят дом, но коммунальщики не спешат на помощь жильцам.

- Сейчас жара стоит, и все испарения идут прямо в квартиры. Вонь невозможная. Многие не выдерживают таких условий. Соседям становится плохо. Сразу же, как прорвало канализацию, и я лично, и соседи обращались в УК, но на вызов вовремя никто так и не приехал, - добавила пожилая женщина.

За минувшее время многоквартирный дом брали в обслуживание самые разные управляющие организации, однако затем через год-два они отказываются от объекта. По словам собственников, к работе коммунальщиков у них давно накопились вопросы, но повлиять на УК они не в силах. И без того невыгодное, малоквартирное сооружение несколько лет назад признано аварийным и непригодным для проживания. Естественно, что в драку желающие обслуживать МКД не лезут. В свою очередь, назначенная в 2023 году мэрией УК, зная о сложившейся ситуации и перспективе сноса, не спешит вкладываться в дом.

- Мы уже и так всё делаем сами. В подъезде что-то поломается - подколачиваем. Та же канализация забьётся - зовём знакомых слесарей. Но так ведь невозможно. У всех разные доходы. Я вот свою пенсию делю пополам: на коммуналку и лекарства. У меня нет возможности всё время за свой свой счёт вызывать частных мастеров, - отметила Галина Казакова.

Безразличие коммунальщиков и отчаянье людей, как оказалось, создали благодатную почву для бизнеса горе-юристов. Пожилые люди, ищущие защиты, нередко попадают прямиком в крепкие объятия недобропорядочных дельцов. Один из таких «помог» 77-летней волгоградской пенсионерке скачать с интернета, распечатать и заполнить типовую жалобу в муниципальный жилищный надзор, органы прокуратуры и администрацию. Удовольствие обошлось пожилой женщине всего-то в 5 тыс. рублей.

Так или иначе, но, по словам доверчивой пенсионерки, эффект от вложений какой-никакой, но всё же был.

- Да, слесарь всё же пришёл. Зашёл в мою комнату, развёл руками и ушёл. Сказал, что я сама должна вскрыть пол. Но я живу одна, помощи мне ждать не от кого. Как я сама могу вскрыть пол? Тем более, что ремонт-то должен быть произведён на общих коммуникациях, - сетует пожилая женщина.

Важно отметить, что управляющая компания не разделяет драматического настроя собственников жилых помещений. По словам представителя организации, жильцы намеренно преувеличивают масштабы произошедшей в доме аварии и искажают фактическую ситуацию.

- Не секрет, что сейчас все обращения в аварийно-диспетчерскую службу записываются. Ни о каких жалобах, которые к нам якобы поступали с апреля и остались без внимания, говорить не приходится. К нам первая заявка пришла от собственников лишь неделю назад, и мы её обязательно исполним. Уже сегодня наши слесаря завершают в Горьковском опрессовку других домов и приступят к работам на ул. Деповской, - рассказали журналистам юрист УК.

В организации подчеркнули, что сразу же после поступления обращения от собственников, специалисты произвели осмотр МКД. Однако своевременно приступить к ремонту не смогли из-за недопонимания со стороны собственников квартир.

- Женщина, которая к вам обратилась, запретила вскрывать полы. Мы пытались её уговорить, но всё было тщетно, - отметили в УК.

Коммунальщики настаивают, что даже после этого они не бросили собственников и продолжили искать компромисс. Разрешить ситуацию должен был помочь специальный лаз в подпол, но вновь и всё оказалось не так просто.

- Этот МКД изначально не был оснащён коммуникациями. Большинство удобств здесь появились относительно недавно, благодаря проведённой реконструкции. Естественно, что сам по себе дом не был на это рассчитан. Сети водоснабжения и водоотведения протянули в подпольном пространстве, оперативный доступ к которому затруднён. Для того чтобы хотя бы осмотреть коммуникации, необходимо либо вскрывать полы, либо залазить туда через специальный лаз. Он находится в соседней квартире на первом этаже. Однако и этот технический проход оказался заблокирован плиткой, - подчеркнула представительница организации.





Хозяин разрешил вскрыть его, однако, как выяснилось, и на этом тернистый путь коммунальщиков на пути к устранению аварии не закончился.

- Когда наши специалисты открыли его, обнаружилось, что там уложен второй слой половых досок, которые ограничивают проход. Но мы обязательно доберёмся до течи. Как я уже говорила, сегодня наши слесаря будут работать на доме. Могу заверить, что к 23 августа вопрос будет полностью решён, - добавила юрист.

Также сотрудники коммунальной организации настаивают, что течь дала не канализация, а труба холодного водоснабжения. В помещениях действительно наблюдается неприятный затхлый запах, но он связан именно с течью водопровода. Кроме того, повреждение трубы, по версии сотрудников управляющей организации, носит локальный характер, и говорить о подтоплении всего дома некорректно.





Во время подготовки текста к публикации представители УК «Планета» связались с редакцией и рассказали о том, что, получив доступ в подвал, специалисты зафиксировали, что источник течи находится выше основания здания. Как выяснилось, собственники несколько лет назад обустроили коммуникации водоснабжения. Естественно, никакого проекта разработано не было. Все сети проложены были в МКД без наличия у собственников каких-либо разрешений.

- Вот вам и ребус. Как мы теперь должны поступить? При этом в таком состоянии коммуникации не только в этом доме, но все типовые постройки на ул. Деповской. Мы, конечно, пенсионерку не бросим. Но всё же нехорошо получается, что на нас пытались всех собак повесить, - рассказала юрист управляющей компании.

Также, как выяснилось, всё это время собственники действительно звонили в УК, только не в ту. Долгое время они обращались в старую организацию, где почему-то забыли рассказать пенсионерам, что уже не обслуживают их дом.

Отметим, скорее всего, разбираться в этой запутанной истории всё же придётся надзорным органам. По информации ГЖИ, в ближайшее время должна состояться проверка жалоб собственников д. 9 на ул. Деповской. Однако удастся ли решить объективно имеющиеся в разрушающемся доме проблемы – большой вопрос. И дело не только в незаконных коммуникациях и накопившихся за десятилетия проблемах. Из-за аварийного статуса сооружения на обслуживание МКД установлен самый низкий из возможных тариф – порядка 8 рублей за кв. метр. Учитывая, что площадь всех жилых помещений составляет порядка 400 кв. метров, ежемесячно УК получает на содержание здания смехотворные 3,3 тыс. рублей. При этом поднять этот тариф до расселения аварийного дома невозможно.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты», УК «Планета»