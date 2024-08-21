Общество

Самый жаркий день уходящего августа наступил в Волгоградской области

Общество 21.08.2024 08:25
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21.08.2024 08:25


Сегодня, 21 августа, в Волгоградской области наступил самый жаркий день конца августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ЦГМС, в некоторых районах региона в среду ожидается до +38 градусов. В последующие дни столбик термометра будет постепенно понижаться. В пятницу, например, максимальная температура воздуха упадет на 5  градусов. Жарче в уходящем августе уже не будет. 
По-прежнему в регионе сохраняются теплые ночи – до +22 градусов. Лишь местами ночью будет прохладнее – до +14. 
В Волгограде сегодня также будет жарко – до +36 градусов. К 23 августа в областном центре чуть похолодает – до +32. 

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