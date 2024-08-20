«Письма лично я с почты ношу»: жители центра Волгограда сами доставляют себе корреспонденцию

Жители поселка Второй километр Центрального района вынуждены самостоятельно ходить в почтовое отделение 400010 за пенсиями, платежками на коммунальные услуги, бандеролями и письмами. Такая ситуация, как рассказали V102.RU горожане, продолжается уже с февраля 2024 года. По словам жителей поселка, на почте объясняют это нехваткой сотрудников в отделении, расположенном на улице Московская. А не идут туда работать, говорят волгоградцы, из-за низких зарплат.

– Вот и дожили, – грустно констатируют волгоградцы. – Вроде бы центр Волгограда, но теперь мы, как в деревне, должны сами ходить на почту, если хотим, например, заплатить за услуги ЖКХ. Прямо совсем как в известной когда-то песне «Письма лично на почту ношу». Только у нас немного наоборот получается.

Горожане пожаловались, что добраться до почты могут не все жители поселка.

– Машины есть не у всех, да и пожилых у нас много, но, хочешь – не хочешь, а надо идти. Причем в любую погоду, – продолжают жители.

В волгоградском отделении «Почты России» провели проверку по обращению волгоградцев.

– Действительно, такая ситуация была в начале августа из-за больничных сотрудников. Это было временно. Несмотря на это, начальник волгоградского почтампа взял на контроль работу доставки в почтовом отделении 400010, – говорится в комментарии ведомства.