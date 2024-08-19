Общество

В Иловле прошло первое заседание созданного после конфликта совета по нацполитике

Общество 19.08.2024 21:43
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19.08.2024 21:43


В Иловле Волгоградской области 19 августа прошло первое заседание Совета по национальной политике, созданного при главе района. Как сообщает ИА «Высота 102», информация об этом была опубликована пресс-службой районной администрации. На заседании, по словам чиновников, они обсудили с глава диаспор вопросы местных жителей, озвученные ранее на народных сходах. Напомним, что волнения в районе начались после 7 августа, когда в дом иловлинца Михаила Зазулина с угрозами вломились цыгане.  

Отметим, что о создании Совета стало известно 16 августа. В него по данным главы Иловлинского района Ивана Геля, вошли, кроме него самого, полковник полиции Владислав Малюков – начальник отдела МВД России по Иловлинскому району, все замы и помощники Геля, в том числе помощник главы района по делам национальностей и казачества Сергей Сосницкий, а также атаман СКО «Иловлинский юрт», главы поселений, дагестанской, турецко-месхетинской, чеченской, армянской и цыганской диаспор. В числе последних – главы семей Белашовых, ранее записавших видео с извинениями перед жителями района. 

О чем конкретно шла речь на первом заседании Совета, пока не сообщалось. Подробности мероприятия в администрации Иловлинского района обещали раскрыть вечером 19 августа. Однако на момент публикации анонсированного сообщения так и не появилось. Не удалось дозвониться, чтобы уточнить информацию, и до главы района Ивана Геля.  

Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» на минувшей неделе побывали в Иловле, где пообщались с обеими сторонами вспыхнувшего конфликта, а также выслушали мнение главы района Ивана Геля. Представители цыганской диаспоры утверждают, что зачинщиком инцидента, в результате которого пострадали представители полиции, стал их приезжий гость. В настоящее время последний находится в СИЗО, а СУ СКР следует уголовное дело

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