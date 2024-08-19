



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории Фрунзенского сельского поселения передали в частные руки местные пляжи. Как сообщили ИА «Высота 102» жители близлежащих поселений, сложившиеся за десятилетия зоны отдыха получили в управление коммерсанты, которые заставляют платить за доступ к водному объекту.

– Это какой-то беспредел. Летом на каникулы к нам приезжают дети, внуки. Конечно же, для ребят главное развлечение во время жары – поплескаться на пляже. Он у нас здесь рядышком, – рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам женщины, изначально зону отдыха обустраивала и поддерживала в надлежащем состоянии местная поселковая администрация. Однако теперь всё изменилось.

– Здесь обосновались какие-то бизнесмены. Они вырубили деревья в прибрежной зоне, поставили беседки и установили шлагбаум. За пользование этой территорией теперь взимаются средства. Там целый прейскурант составлен. Отдельные ценники для проезда на автомобиле, аренды беседок, мангалов. Сложно представить, как такое возможно. Это ведь заповедная зона даже чисто с точки зрения противопожарной безопасности – как здесь можно разжигать открытое пламя в условиях особого противопожарного режима, который действует сейчас у нас? - задаётся вопросом женщина.

Отдельные расценки предусмотрены и для желающих просто пройти на пляж со своим полотенцем. Вход обойдётся посетителю в 100 рублей.

– Я понимаю, кто-то скажет, что это не такие уж и большие деньги. Но когда у тебя трое–четверо детей, которые хотят и утром, и вечером сходить на ерик, – то так можно и разориться, - добавляет местная жительница.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в компанию, которая обустроила в прибрежной зоне ерика Верблюд рекреационную зону «Зелёная стоянка». Сотрудники организации подтвердили, что пляж теперь – частная территория. Проход на него возможен лишь за плату.

– У нас существуют несколько тарифов, которые мы готовы подобрать под каждого клиента. Это и беседки на средние и большие компании, и мангалы для шашлыка, и просто пляжный отдых. Для желающих искупаться проход на пляж обойдётся в 100 рублей. Сюда же стоит приплюсовать и стоимость парковочного места для автомобиля – это ещё 150 рублей, –подчеркнул оператор.

Примечательно, что все расценки официально утверждены администрацией ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». В администрации государственного учреждения подтвердили, что действительно вынуждены были частично коммерциализировать использование водного объекта, но исключительно для сохранения природной зоны.

– Тарифы на платные работы природоохранного назначения утверждены приказом Учреждения от 22.04.2024 № 61-пр. Стоимость указанных услуг, в том числе стоимость пребывания посетителей в зонах регулируемой рекреации на территории природного парка, ежегодно пересматривается, исходя из текущей экономической ситуации в стране, затрат на оплату труда сотрудников, обеспечивающих содержание объектов в надлежащем состоянии, организацию вывоза отходов с территории объектов рекреации, а также в зависимости от цен на энергоресурсы, – рассказали редакции ИА «Высота 102» в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

В учреждении подчеркнули, что все вырученные средства идут на уборку береговой линии ерика Верблюд и прилегающих территорий. Также администрация парка опровергла информацию, распространяемую компанией-арендатором в части исключительно платного режима использования пляжа. По данным государственного учреждения, купаться здесь по прежнему может любой желающий и без каких-либо затрат.

– Бесплатное пребывание посетителей на зеленой стоянке «Ерик Верблюд» на территории природного парка, в том числе бесплатный проход граждан к водным объектам общего пользования, возможно без аренды созданного оборудования (парковки, беседки, столики, место для установки палатки), с использованием личных средств посетителей для организации места отдыха на природе (плед, складные столики и стулья и т. д.), – заверяют в администрации заповедной зоны.

Также специалисты добавили, что гостевая зелёная карта туриста для лиц старше 15 лет стоимостью 100 рублей приобретается лишь в случае использования оборудованного туалета, а также имеющихся в распоряжении рекреационной зоны стульев и столов.

Эту информацию частично подтвердил и глава местной администрации, отметив, что новые правила помогли существенно улучшить экологию ерика.

– В платном режиме зелёная стоянка работает уже года три. Насколько мне известно, облкомприроды передал эту территорию в аренду частной организации, и я в этом никакой проблемы не вижу. Да, они облагородили территорию, поставили шлагбаум на въезде, установили сторожку, охрану. Но это намного лучше того беспредела, который творился здесь раньше. Сюда толпами приезжали отдыхающие из Волгограда. К осени здесь всё утопало в мусоре. Мне приходилось КАМАЗами отсюда вывозить отходы. Вы можете себе представить, 3-4 грузовика - и так ежегодно. При этом, положа руку на сердце, полномочий для уборки береговой линии у меня не было, но мы не могли вот так всё здесь бросить. А сейчас на ерике порядок. Что касается детей и местных жителей, я ни разу не видел, чтобы кто-то кого-то останавливал. Все местные свободно проходят и отдыхают абсолютно бесплатно, — подчеркнул глава Фрунзенского сельского поселения Игорь Кобликов.

Напомним, ранее редакция ИА «Высота 102» рассказывала о схожем случае, когда неизвестные на территории посёлка Третья Карта Среднеахтубинского района Волгоградской области огородили наиболее живописные места прибрежной зоны у ерика Пахотный, а также у ставшего визитной карточкой района озера лотосов.

Фото из архива ИА «Высота 102», читатели