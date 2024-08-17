«Привозной арбуз есть не стали. Не тот»: волгоградские бахчеводы собирают урожай после погодных катаклизмов

- В этом году тепло пришло так рано, что мы вышли в поле уже 28 апреля, - вспоминает Елена. – Когда в Волгоградскую область нагрянули майские заморозки, мы всерьез забеспокоились – не померзнет ли семечка? Дальше погода вновь играла по своим правилам. С давних пор местные жители говорили народную присказку: «Как два дождичка в маю, и агрономы не нужны». А тут ни в мае, ни в июне осадков не было. В итоге наша первая завязь не взошла. Но вот прошли дожди, и красота. Арбузы так позеленели, так вздохнули, что сердце радуется. Какая-то часть урожая в этом году пропадет из-за погодных неурядиц, однако с пустыми руками мы не останемся. Нам грех жаловаться, ведь, в отличие от наших соседей, мы не увидели того страшного града, который прошелся катком по всему урожаю.
Для разрыва вкусовых рецепторов волгоградскому арбузу нужно совсем немногое – простор, недюжинная порция тепла, немного влаги и время. Напитавшись солнцем и набравшись сочности, к середине августа даже небольшие по размеру ягоды становятся настоящими тяжеловесами.
- Сейчас мы выращиваем два сорта – из ранних выбрали «Кримсон», а из позднего – «Холодок». Иногда нас спрашивают, куда же делись прежние сорта, - продолжила собеседница. - Столько ведь было, что всех и не перечесть. Со временем они себя просто изжили, стали более жилистыми и не смогли подстроиться под изменившийся климат. Чернобокие арбузы на такой жаре просто задыхаются и горят. А вот тот же «Кримсон» ощущает себя вполне комфортно – у него сначала нагоняется зелень, а потом развивается сам арбуз. Кстати, изначально сорт был привезен из Голландии, но сейчас стал нашим, местным. При варке нардека мы собираем косточки самых хороших крупных арбузов и оставляем их для посадки. В итоге получаются сочные, не перезревающие, зернистые ягоды с мелкой косточкой. Разрежешь такую на две половины и ешь прямо ложкой. Не нужны никакие декоративные нарезки и прочие изыски.
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