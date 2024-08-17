Общество

«Привозной арбуз есть не стали. Не тот»: волгоградские бахчеводы собирают урожай после погодных катаклизмов

Общество 17.08.2024 17:22
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17.08.2024 17:22


В Волгоградской области в самом разгаре сезон арбузов. По-настоящему спелые ягоды, загоревшие на местных бахчах, появились на прилавках в первых числах августа и стали одним из самых ходовых товаров. О профессиональных тонкостях бахчеводов, популярных сортах и капризах природы, поставивших под удар весь урожай, корреспонденты V102.RU  поговорили с жительницей Антиповки Камышинского района Еленой Ковалевой.
С самого детства Елена Ковалева помогала бабушке пропалывать арбузы на бескрайних бахчах. Тогда она вряд ли задумывалась о том, что эти ягоды станут для нее делом всей жизни. Уже студенткой Елена приезжала к родственникам на 9 мая и сразу после парада отправлялась на посадку арбузов. К слову, эта традиция в семье Ковалевых жива и по сей день. Нарушить ее оказалось под силу только непредсказуемой погоде.
В этом году тепло пришло так рано, что мы вышли в поле уже 28 апреля,  - вспоминает Елена. – Когда в Волгоградскую область нагрянули майские заморозки, мы всерьез забеспокоились – не померзнет ли семечка? Дальше погода вновь играла по своим правилам. С давних пор местные жители говорили народную присказку: «Как два дождичка в маю, и агрономы не нужны». А тут ни в мае, ни в июне осадков не было. В итоге наша первая завязь не взошла. Но вот прошли дожди, и красота. Арбузы так позеленели, так вздохнули, что сердце радуется. Какая-то часть урожая в этом году пропадет из-за погодных неурядиц, однако с пустыми руками мы не останемся. Нам грех жаловаться, ведь, в отличие от наших соседей, мы не увидели того страшного града, который прошелся катком по всему урожаю.
Для разрыва вкусовых рецепторов волгоградскому арбузу нужно совсем немногое – простор, недюжинная порция тепла, немного влаги и время. Напитавшись солнцем и набравшись сочности, к середине августа даже небольшие по размеру ягоды становятся настоящими тяжеловесами.

- Некоторые люди выращивают арбузы в огородах. Но, конечно же, настоящему арбузу нужна воля, простор, степной ветер и солнце. Больше никаких составляющих, никаких удобрений, - комментирует женщина. – Выращивая бахчевые, мы никогда не спешим открывать сезон. Недавно к нам приезжали внуки. Так им хотелось арбуза, что дедушка пошел на рынок – свои к тому моменту еще не дозрели. Разрезали мы этот покупной арбуз, посмотрели на него и есть не стали. Не то… Внуков попросили немножко подождать. И вот дождались. Кстати, когда мы открываем сезон, то всегда загадываем желание. Кто-то хочет хорошей реализации, кто-то – сладкого нардека (по старинному рецепту мы варим арбузный мед). В общем, кто на что горазд.
Когда-то на бахчах семьи Ковалевых росли арбузы разных сортов – «Мелитополь» и «Астраханец», «Быковский» и «Крымская роза», «Огонек» и «Холодок». Однако со временем супруги остановились лишь на двух, проверенных временем, вариантах.  
- Сейчас мы выращиваем два сорта – из ранних выбрали «Кримсон», а из позднего – «Холодок». Иногда нас спрашивают, куда же делись прежние сорта, - продолжила собеседница. - Столько ведь было, что всех и не перечесть. Со временем они себя просто изжили, стали более жилистыми и не смогли подстроиться под изменившийся климат.  Чернобокие арбузы на такой жаре просто задыхаются и горят. А вот тот же «Кримсон» ощущает себя вполне комфортно – у него сначала нагоняется зелень, а потом развивается сам арбуз. Кстати, изначально сорт был привезен из Голландии, но сейчас стал нашим, местным. При варке нардека мы собираем косточки самых хороших крупных арбузов и оставляем их для посадки. В итоге получаются сочные, не перезревающие, зернистые ягоды с мелкой косточкой. Разрежешь такую на две половины и ешь прямо ложкой. Не нужны никакие декоративные нарезки и прочие изыски.
Фото V102.RU

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