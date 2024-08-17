«Привозной арбуз есть не стали. Не тот»: волгоградские бахчеводы собирают урожай после погодных катаклизмов





В Волгоградской области в самом разгаре сезон арбузов. По-настоящему спелые ягоды, загоревшие на местных бахчах, появились на прилавках в первых числах августа и стали одним из самых ходовых товаров. О профессиональных тонкостях бахчеводов, популярных сортах и капризах природы, поставивших под удар весь урожай, корреспонденты V102.RU поговорили с жительницей Антиповки Камышинского района Еленой Ковалевой. В Волгоградской области в самом разгаре сезон арбузов. По-настоящему спелые ягоды, загоревшие на местных бахчах, появились на прилавках в первых числах августа и стали одним из самых ходовых товаров. О профессиональных тонкостях бахчеводов, популярных сортах и капризах природы, поставивших под удар весь урожай, корреспонденты V102.RU поговорили с жительницей Антиповки Камышинского района Еленой Ковалевой.





- Некоторые люди выращивают арбузы в огородах. Но, конечно же, настоящему арбузу нужна воля, простор, степной ветер и солнце. Больше никаких составляющих, никаких удобрений, - комментирует женщина. – Выращивая бахчевые, мы никогда не спешим открывать сезон. Недавно к нам приезжали внуки. Так им хотелось арбуза, что дедушка пошел на рынок – свои к тому моменту еще не дозрели. Разрезали мы этот покупной арбуз, посмотрели на него и есть не стали. Не то… Внуков попросили немножко подождать. И вот дождались. Кстати, когда мы открываем сезон, то всегда загадываем желание. Кто-то хочет хорошей реализации, кто-то – сладкого нардека (по старинному рецепту мы варим арбузный мед). В общем, кто на что горазд. комментирует женщина.

С самого детства Елена Ковалева помогала бабушке пропалывать арбузы на бескрайних бахчах. Тогда она вряд ли задумывалась о том, что эти ягоды станут для нее делом всей жизни. Уже студенткой Елена приезжала к родственникам на 9 мая и сразу после парада отправлялась на посадку арбузов. К слову, эта традиция в семье Ковалевых жива и по сей день. Нарушить ее оказалось под силу только непредсказуемой погоде.вспоминает ЕленаДля разрыва вкусовых рецепторов волгоградскому арбузу нужно совсем немногое – простор, недюжинная порция тепла, немного влаги и время. Напитавшись солнцем и набравшись сочности, к середине августа даже небольшие по размеру ягоды становятся настоящими тяжеловесами.Когда-то на бахчах семьи Ковалевых росли арбузы разных сортов – «Мелитополь» и «Астраханец», «Быковский» и «Крымская роза», «Огонек» и «Холодок». Однако со временем супруги остановились лишь на двух, проверенных временем, вариантах.продолжила собеседница