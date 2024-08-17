



Миграционный прирост населения Волгоградской области отметили в Росстате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за период с января по май 2024 года в регион прибыли на постоянное место жительства 17750 человек. Тогда как насовсем покинули его 17559 человек. Таким образом, миграционный прирост населения составил 191 человек. Это больше, чем было в январе-феврале. Тогда этот показатель был почти в 4 раза меньше. Миграционный прирост населения Волгоградской области отметили в Росстате. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, за период с января по май 2024 года в регион прибыли на постоянное место жительства 17750 человек. Тогда как насовсем покинули его 17559 человек. Таким образом, миграционный прирост населения составил 191 человек. Это больше, чем было в январе-феврале. Тогда этот показатель был почти в 4 раза меньше.

Миграционный прирост населения отмечен почти во всех регионах ЮФО, кроме Астраханской области. В этом субъекте РФ наблюдается миграционная убыль – 965 человек. Однако в Волгоградской области прирост самый маленький. Так, в Калмыкии этот показатель составил 312 человек, а в Краснодарском крае – 12935 человек.К слову, с января по май 2023 года в Волгоградской области в сфере миграции отмечалась убыль населения. За данный период в регион приехали жить 16630 человек, а уехали – 18465. За счет миграционных потоков область потеряла 1835 человек.