В Волжском наградили бойцов СВО за отвагу и мужество





Сегодня, 15 августа, в военкомате города Волжского Волгоградской области вручили госнаграды за боевые заслуги в специальной военной операции двоим военнослужащим. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города-спутника, указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность были награждены Виталий Ступин и Эдик Абрамян.

Виталий Ступин удостоен медали Суворова за сражение в бою при освобождении транспортного узла под Авдеевкой неподалеку от Донецка.





Эдику Абрамяну была вручена медаль «За храбрость» II степени за выполнение особого задания в составе разведгруппы.

Фото: администрация Волжского