Общество

Чистая прибыль по МСФО Группы «Росгосстрах» составила за первое полугодие 4,2 млрд рублей

Общество 15.08.2024 16:09 Реклама
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15.08.2024 16:09 Реклама

Группа «Росгосстрах» за первые 6 месяцев этого года нарастила чистую прибыль в два раза — она составила 4,2 млрд рублей против 2,1 млрд за январь-июнь 2023 года. Об этом свидетельствует обнародованная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Сборы страховой премии компаниями группы за первые полгода выросли на 14,5% и достигли 45,8 млрд рублей. Объем возмещения по договорам страхования и перестрахования увеличился на 26,7% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 18,5 млрд рублей. На рост выплат оказали существенное влияние страховые события, вызванные масштабными паводками в целом ряде регионов страны, где «Росгосстрах» активно работает по страхованию жилья и домашнего имущества граждан, а также увеличение показателей аварийности по моторным видам минувшей снежной зимой.

— Понятно, что крупные выплаты этой весны отразились на наших результатах по страховой деятельности, но при этом все каналы продаж в первом полугодии продолжали стабильно наращивать сборы, — комментирует генеральный директор СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Кроме того мы справились с влиянием на бизнес внешних факторов и нарастили на 50% доход от инвестиционной деятельности. Рассчитываем на сохранение положительной динамики и во втором полугодии. Оснований для снижения инвестиционного дохода по отношению к показателям 1 полугодия и прошлого года нет, большая часть инвестиционного портфеля Группы «Росгосстрах» — это рублевые депозиты. Риски валютных переоценок или переоценок ценных бумаг для нас минимальны, а на растущих ставках по депозитам мы рассчитываем и на существенный рост инвестиционного дохода.

Успешная работа по всем линиям бизнеса позволила Группе «Росгосстрах» в первом полугодии нарастить активы со 148,9 млрд рублей до 155,2 млрд рублей. Капитал за этот период увеличился с 57,3 млрд рублей до 58,8 млрд рублей. При этом в первом полугодии по решению внеочередного общего собрания акционеров компанией выплачены дивиденды в размере 2 млрд рублей.

Реклама. ПАО СК «Росгосстрах». ИНН 7707067683

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