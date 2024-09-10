Общество

Волгоградская УК заплатит крупный штраф за подвал с фекалиями

Общество 10.09.2024 14:05
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10.09.2024 14:05


Суд апелляционной инстанции подтвердил законность административного наказания, назначенного УК «Жемчужина». Как сообщили V102.RU в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, в ведении управляющей компании находится дом №13 по ул. Андреева, жители которого были недовольны тем, как УК выполняет свои обязанности по содержанию МКД.
В январе 2024 года по жалобам жителей сотрудники ведомства провели осмотр дома и выявили факт затопления подвала канализационными стоками, а также ненадлежащее техническое состояние инженерных коммуникаций и системы электроснабжения.
В отношении ООО УК «Жемчужина» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения, которого в феврале 2024 года обществу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 125 000 рублей.
«Жемчужина», по данным ведомства, обратилось с жалобой на данное постановление в Арбитражный суд Волгоградской области, решением которого оно оставлено без изменения.
После этого коммунальщики обжаловали решение регионального арбитража в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, но и эта инстанция оказалась на стороне Госжилнадзора.
Фото из архива V102.RU

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