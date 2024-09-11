Общество

У волгоградца в аэропорту изъяли партию купленных в Турции гаек

Общество 11.09.2024 08:10
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11.09.2024 08:10


Незаконный ввоз автомобильных гаек из Турции предотвратили таможенники в аэропорту Волгограда. Как сообщили V102.RU в Астраханской таможне, в ходе таможенного контроля багажа пассажиров международного авиарейса «Стамбул – Волгоград» у гражданина России были выявлены товары не для личного пользования. Мужчина с багажом и ручной кладью  проходил по «зеленому» коридору, заявляя тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.
Однако при досмотре клади у волгоградца были обнаружены  незадекларированные автомобильные ступичные гайки  в количестве 344 единицы общим весом более 30 кг. По словам мужчины, он приобрел их в Стамбуле для последующей реализации и о необходимости оформления на границе он не знал.

Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. За то, что пассажир не подал декларацию на товары и не уплатил таможенные платежи, гайки у незадачливого коммерсанта изъяли до решения суда. А в отношении волгоградца возбудили дело об административном правонарушении. 
Фото Астраханской таможни

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