Территория побед: в Волгограде готовят к открытию долгожданный спорткомплекс «Динамо Арена»

В Центральном районе Волгограда – практически в самом сердце города-героя – готовится к открытию возведенный с нуля новый многофункциональный спорткомплекс «Динамо Арена». Современная площадка, сообщает ИА «Высота 102», не только заменит отслужившую гандбольную базу, но также сможет принимать соревнования по другим видам спорта.

Корреспондентам информагентства накануне открытия удалось побывать внутри современной арены и своими глазами увидеть последние приготовления. Напомним, что съемочная группа «Высоты 102» была на объекте в мае 2024 года. И тогда подрядчик только готовил основание для будущей спортплощадки, собирая, словно конструктор, первые стены будущего спорткомплекса.









Всего за четыре месяца рабочие проделали действительно титанический труд. В начале сентября журналистов уже встречает стильный новый корпус здания с названием «Динамо Арена». Строители завершают сегодня последние штрихи – укладывают тротуарную плитку, оформляют входную группу, доводят до ума пространство многофункционального спортзала и вспомогательные помещения.

Как ранее рассказывала журналистам информагентства директор ГАУ ДО Волгоградской области «Спортивная школа по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян, старый зал, на месте которого весной развернулась грандиозная стройка, давно себя изжил и уже не соответствовал современным стандартам. Приходившие на игры болельщики наверняка помнят, как во время зимних игр приходилось утепляться, сидя на трибунах. К тому же, оставляла желать лучшего и акустика в старом зале. Теперь, очевидно, все будет иначе.









Как напоминает Стелла Вартанян, спортивная мечта многих волгоградских спортсменов смогла воплотиться в жизнь при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя регионального общества «Динамо», генерал-лейтенанта Александра Ларина. Уже в ближайшие дни профессионалы и любители гандбола смогут оценить новую арену на 1500 зрителей с серьезной учебно-тренировочной базой, тренажерами, раздевалками и душевыми. Зал, отвечающий всем международным стандартам, позволит принимать соревнования самого высокого уровня.









Отметим, что внутренние помещения выполнены согласно проекту в приятной цветовой гамме с применением инновационных дизайнерских решений. Просторные холлы, яркие входные группы, оборудованные, в том числе и для людей с ограниченными возможностями по здоровью, панорамное остекление — все это создает атмосферу свободы, легкости, а главное – определенно вдохновляет на усердный труд, без которого невозможны победы.









Уверены, что зрители с удовольствием оценят «стену славы» с многочисленными кубками и грамотами, а также самыми радостными и драматичными моментами из жизни команды, запечатленными в фотогалерее.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»