Главное

Территория побед: в Волгограде готовят к открытию долгожданный спорткомплекс «Динамо Арена»

Главное 11.09.2024 11:26
0
11.09.2024 11:26

В Центральном районе Волгограда – практически в самом сердце города-героя – готовится к открытию возведенный с нуля новый многофункциональный спорткомплекс «Динамо Арена». Современная площадка, сообщает ИА «Высота 102», не только заменит отслужившую гандбольную базу, но также сможет принимать соревнования по другим видам спорта. 

Корреспондентам информагентства накануне открытия удалось побывать внутри современной арены и своими глазами увидеть последние приготовления. Напомним, что съемочная группа «Высоты 102» была на объекте в мае 2024 года. И тогда подрядчик только готовил основание для будущей спортплощадки, собирая, словно конструктор, первые стены будущего спорткомплекса.  




Всего за четыре месяца рабочие проделали действительно титанический труд. В начале сентября журналистов уже встречает стильный новый корпус здания с названием «Динамо Арена». Строители завершают сегодня последние штрихи – укладывают тротуарную плитку, оформляют входную группу, доводят до ума пространство многофункционального спортзала и вспомогательные помещения. 

Как ранее рассказывала журналистам информагентства директор ГАУ ДО Волгоградской области «Спортивная школа по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян, старый зал, на месте которого весной развернулась грандиозная стройка, давно себя изжил и уже не соответствовал современным стандартам. Приходившие на игры болельщики наверняка помнят, как во время зимних игр приходилось утепляться, сидя на трибунах. К тому же, оставляла желать лучшего и акустика в старом зале. Теперь, очевидно, все будет иначе.  



Как напоминает Стелла Вартанян, спортивная мечта многих волгоградских спортсменов смогла воплотиться в жизнь при поддержке губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя регионального общества «Динамо», генерал-лейтенанта Александра Ларина. Уже в ближайшие дни профессионалы и любители гандбола смогут оценить новую арену на 1500 зрителей с серьезной учебно-тренировочной базой, тренажерами, раздевалками и душевыми. Зал, отвечающий всем международным стандартам, позволит принимать соревнования самого высокого уровня. 



Отметим, что внутренние помещения выполнены согласно проекту в приятной цветовой гамме с применением инновационных  дизайнерских решений. Просторные холлы, яркие входные группы, оборудованные, в том числе и для людей с ограниченными возможностями по здоровью, панорамное остекление — все это создает атмосферу свободы, легкости, а главное – определенно вдохновляет на усердный труд, без которого невозможны победы.  



Уверены, что зрители с удовольствием оценят «стену славы» с многочисленными кубками и грамотами, а также самыми радостными и драматичными моментами из жизни команды, запечатленными в фотогалерее. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Главное
09.09.2024 18:26
Главное 09.09.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Главное
09.09.2024 17:47
Главное 09.09.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Главное
09.09.2024 11:04
Главное 09.09.2024 11:04
Комментарии

0
Далее
Главное
09.09.2024 09:14
Главное 09.09.2024 09:14
Комментарии

0
Далее
Главное
07.09.2024 16:28
Главное 07.09.2024 16:28
Комментарии

0
Далее
Главное
06.09.2024 18:52
Главное 06.09.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Главное
06.09.2024 10:09
Главное 06.09.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Главное
04.09.2024 19:22
Главное 04.09.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Главное
04.09.2024 12:36
Главное 04.09.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Главное
04.09.2024 11:08
Главное 04.09.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Главное
03.09.2024 15:07
Главное 03.09.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Главное
30.08.2024 20:08
Главное 30.08.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Главное
30.08.2024 13:52
Главное 30.08.2024 13:52
Комментарии

0
Далее
Главное
25.08.2024 13:29
Главное 25.08.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Главное
23.08.2024 18:27
Главное 23.08.2024 18:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:49
Волгоградскому фонду дадут 4,5 млн на стерилизацию бездомных собакСмотреть фотографии
14:38
Избранные депутаты займутся границами Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве рецидивист: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В Волгограде цветами встретили Наталью Буткову с серебром ПаралимпиадыСмотреть фотографии
13:34
ВИЧ не помог: в Волгограде начался суд над мучителями 5-летнего ребенкаСмотреть фотографии
13:23
Волгоградка принесла с фотоохоты первый «трофей» регоператоруСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области стал депутатом облдумыСмотреть фотографии
11:26
Территория побед: в Волгограде готовят к открытию долгожданный спорткомплекс «Динамо Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде лжеинвалид стала фигурантом дела «на миллион»Смотреть фотографии
11:20
Волгоград с визитом посетил генерал-лейтенант СВР России Леонид РешетниковСмотреть фотографии
11:11
ИКВО распределила мандаты по итогам выборов в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
10:56
Избирком утвердил итоги выборов губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Бастрыкин вновь заинтересовался состоянием памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде двухэтажный автобус протаранил легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Водитель фуры погиб на трассе Р-228 под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде Андрей Бочаров открыл движение по горнополянскому путепроводуСмотреть фотографии
09:24
Парк трамваев в Волгограде пополнился еще на 24 «Львенка»Смотреть фотографии
08:39
На ж/д вокзалах в Волгограде и Волжском открыли собачьи зоныСмотреть фотографии
08:10
У волгоградца в аэропорту изъяли партию купленных в Турции гаекСмотреть фотографии
06:32
Многодетную семью из Волгоградской области предупредили о выселении из проданного банком домаСмотреть фотографии
21:56
В Волгоградской области взяли под охрану конно-бычью желдорогуСмотреть фотографии
21:18
Волгоградцам покажут деньги пушкинской эпохиСмотреть фотографии
20:34
На юге Волгограда поймали за рулем подозрительного водителя маршруткиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:06
«Мотив? Быль пьян»: волгоградца задержали за видео с оскорблениями страны и ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:36
В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за смертельной заразыСмотреть фотографии
18:24
«Как жить дальше?»: дело уехавшего в Турцию владельца «Диана Тур» вернули в прокуратуруСмотреть фотографии
17:53
Реконструкторам ЦУМа доверили благоустройство сквера у Вечного огня в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде два человека пострадали в ДТП на 3-й Продольной магистралиСмотреть фотографии
16:35
Медперсонал больницы Фишера в Волжском пригласил на медосмотр Павла ВолюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
В Волжском объявили в розыск рецидивиста, зарезавшего 39-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 