Волгоград с визитом посетил генерал-лейтенант СВР России Леонид Решетников





В Волгограде в преддверии 147-й годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского побывал генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников. Как сообщает ИА «Высота 102», офицер посетил Мамаев курган, ведомственный музей УФСБ России по Волгоградской области, а также встретился с руководством регионального главка силового ведомства.

- На неформальной встрече Леонид Петрович поделился своим опытом, рассказал о жизненном пути и карьере в органах безопасности. Также генерал-лейтенант обсудил с сотрудниками текущую ситуацию в стране и потенциальные угрозы безопасности, - рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, Леонид Решетников проработал в СВР России с 1976 по 2009 год. В настоящее время экс-разведчик возглавляет координационный совет общественного объединения «Наследие Империи».

Фото: УФСБ России по Волгоградской области