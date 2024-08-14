Расследования

В Волгограде осудили лжесоцработницу за обман пенсионерки на 490 тыс. рублей

Расследования 14.08.2024 16:05
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14.08.2024 16:05


К 2 годам колонии общего режима приговорена 43-летняя жительница Ульяновска Светлана Бурлуцкая, которая обманом украла у волгоградской пенсионерки 490 тысяч рублей. Об этом V102.RU сообщили в Дзержинском районном суде.



Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года Бурлуцкая приехала в Волгоград к своему знакомому, но вскоре они поругались. Подсудимая утверждала, что после этого оказалась без денег и решила поправить свое материальное положение быстрым способом, а именно отобрав деньги у других. Бурлуцкая ранее уже была судима.

Преступление она совершила 5 апреля в Дзержинском районе на ул. 51-й Гвардейской дивизии. В одном из многоквартирных домов она встретила пенсионерку и представилась ей соцработником. Пожилой женщине она сообщила, что в стране проходит реформа, согласно которой ей положена прибавка к пенсии. Также аферистка выразила готовность обменять имеющиеся у пенсионерки старые банковские билеты ЦБ РФ на более новые купюры.

Потерпевшая поверила лжесоцработнице и отдала ей на обмен 490 тысяч рублей, а в замен получила конверт с купюрами «Банка приколов». 

На суде Бурлуцкая полностью признала вину, раскаялась и выплатила пенсионерке причиненный ущерб.

Фото, видео: Дзержинский районный суд Волгограда

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