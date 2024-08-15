Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приюта

Фото зооцентра «Дино» (архив)
Общество 15.08.2024 08:52
0
15.08.2024 08:52
Фото зооцентра «Дино» (архив)
Двое волгоградских волонтеров 13 августа выехали в Курскую область, чтобы забрать часть питомцев из приюта для бездомных животных из Курской области. Как рассказал V102.RU зоозащитник Татик, руководство приюта обратилось за помощью к волонтерам в различных регионах страны с просьбой разобрать четвероногих питомцев, так как приют в связи с опасной ситуацией, сложившейся на границе с Украиной, придется эвакуировать.
- Собак уже разбирают – часть уехала в Москву, в Санкт-Петербург, мы тоже решили помочь, - продолжает Татик. – Привезем в «Дино», наверное, с десяток животных.
В настоящий момент волонтеры уже забрали несколько питомцев и возвращаются домой, в Волгоград.Напомним, сотрудники зооцентра «Дино» регулярно выезжают с благотворительной миссией в ДНР и ЛНР, где оказывают помощь в отлове и стерилизации животных. Зачастую ребятам приходится работать в экстремальных ситуациях, в том числе на заминированных территориях.
Фото зооцентра «Дино» (архив)
Аварийная бригада достала футбольный мяч из засорившейся канализации в Волгограде15.08.2024 10:45
Общество 15.08.2024 10:45
Синоптики рекомендовали волгоградцам готовить теплые вещи15.08.2024 09:49
Общество 15.08.2024 09:49
Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работу15.08.2024 09:34 Реклама
Общество 15.08.2024 09:34 Реклама
В Котово потратят миллионы на наведение долгожданного порядка15.08.2024 06:26
Общество 15.08.2024 06:26
В Волгограде не нашли желающих покосить траву за 857 тысяч рублей14.08.2024 21:33
Общество 14.08.2024 21:33
Волгоградские школьники покажут мастерство владения БПЛА14.08.2024 20:02
Общество 14.08.2024 20:02
Волгоградцев приглашают в ЦПКиО послушать «КИНО»14.08.2024 17:06
Общество 14.08.2024 17:06
«Мы не все такие»: главы цыганских семей извинились перед жителями Иловли14.08.2024 14:19
Общество 14.08.2024 14:19
В Волгограде узбека лишили купленного за 50 тыс. рублей отцовства14.08.2024 13:30
Общество 14.08.2024 13:30
Музей-заповедник заявил об отсутствии планов застройки Мамаева кургана14.08.2024 12:42
Общество 14.08.2024 12:42
Под Волгоградом жительнице региона грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов14.08.2024 12:12
Общество 14.08.2024 12:12
Под Волгоградом мужчина ножевым ударом отправил родственника на тот свет14.08.2024 10:48
Общество 14.08.2024 10:48
Бочаров рассказал о новом этапе модернизации очистных сооружений в Волгограде14.08.2024 10:13
Общество 14.08.2024 10:13
Глава района Волгоградской области доложил об обстановке после атаки БПЛА14.08.2024 09:34
Общество 14.08.2024 09:34
В Волгоградской области РПН уличил «Покупочку» в продаже просрочки14.08.2024 09:23
Общество 14.08.2024 09:23