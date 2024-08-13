Общество

«Мы вместе спали и грелись. А теперь выкинуть?»: волгоградцы собрали 600 подписей в защиту собак-инвалидов

Общество 13.08.2024 19:59
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13.08.2024 19:59


Около 600 подписей собрали жители Городищенского района Волгоградской области в защиту приюта для бездомных собак и кошек «ДворНяшки», где содержатся в том числе животные с ампутированными и парализованными конечностями. Как рассказал V102.RU руководитель приюта Карен Гончаров, ни чиновники администрации Ерзовского сельского поселения, ни администрации Городищенского района так и не помогли волонтерам в решении возникшей проблемы с землей.


- Хозяйка участка, где находится наш приют, заявила, что уже продала землю и, мол, встретимся в суде. Суд, конечно, нас выселит. Но нам по-прежнему некуда идти. Написал еще одно письмо в администрацию района, но, видимо, все бесполезно. Не найдется на земле нашей большой страны крошечного уголка доброты и человечности. На все ее хватает, только не для тех, кто нуждается в защите и любви, для тех, кто и так уже настрадался, в том числе и от жестокости и предательства человека, - говорит Карен.


Напомним, приют «ДворНяшки» находится на территории Ерзовского сельского поселения. Несколько лет назад волонтерам разрешили расположиться на земле, принадлежащей местному аэроклубу. Однако зоозащитников шокировали требованием или освободить участок, или выкупить его со скидкой за 5 миллионов.

Таких денег у волонтеров, которые содержат около 150 собак и кошек, конечно, не оказалось. Но и переезжать приюту некуда. Для этого придется демонтировать ограждение, сломать вольеры, служебные помещения с веткабинетом, которые здесь успели построить благодаря в том числе и помощи спонсоров. 


Только один переезд обойдется в сумму не менее 1 миллиона рублей. Это в случае, если будет куда перебираться. В противном случае  постояльцев приюта придется отпустить на волю.

- Многие наши питомцы не проживут на улице и нескольких дней. Как, например, может найти еду собака с парализованными конечностями? Их ждет страшная смерть – от голода, холода и человеческой жестокости, так как многие животные будут или отравлены, или забиты. Но предательство – хуже смерти. В самые сложные моменты, когда у животных, которых мы спасали, не было крыши над головой, мы с ними ночевали у костра. Вместе спали, вместе грелись. А теперь я должен их выкинуть? – недоумевает Карен.


Однако чиновники Ерзовки и Городищенского района на неоднократные обращения руководителя приюта с просьбой найти хоть какой-то клочок земли для размещения приюта, ничем волонтеров не обнадежили. Хотя, по сути, волонтеры «ДворНяшек» делают работу за чиновников в сфере ответственного обращения с бездомными животными – проводят операции по стерилизации для предотвращения их размножения  и изолируют собак, чтобы сократить их численность на улицах населенных пунктов района.

Но протянуть руку помощи зоозащитникам чиновники не спешат.


Волонтерам, впрочем, деваться некуда – они будут до конца надеяться на чудо и будут спасать тех, за кого в ответе.

Этим чудом может стать любая помощь.

- Может быть, у кого-то есть ненужная земля, а может, нам удастся собрать эту фантастическую для нас сумму? Понимаем, что это, скорее всего, нереально. Но мы будем надеяться до последнего, другого выхода у нас нет,  – заключил Карен.

Те, кто хочет помочь приюту, могут обращаться к его создателю по телефону 8961-058-04-68 -  Карен Григорьевич Гончаров.

Фото Карена Григорьева

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