В Волгограде волонтеры спасли упавшую в колодец собаку: видео





В Волгограде волонтеры спасли собаку, которая упала в глубокий колодец с водой. Как рассказали V102.RU в зооцентре «Дино», происшествие случилось на территории частного сектора в Краснооктябрьском районе Волгограда.

– К нам обратились за помощью волонтеры. В районе частного сектора, где идет строительство, трактор расчистил площадку, оголив открытый колодец. Туда и упали две бездомные собаки. Чтобы они не утонули, неравнодушные люди набросали туда досок и других предметов. Одну собаку горожане вытащили самостоятельно, а вот вторая от стресса вела себя агрессивно, поэтому без помощи специалистов было не обойтись, – рассказали в приюте.

Спасти попавшую в беду собаку вызвался волонтер Татик. Как рассказал молодой человек информагентству, животное было решено вытащить подручными средствами, спустив в колодец связанные простыни и одеяла. В такую люльку Татик и посадил испуганную собаку. Благодарное животное даже не попыталось укусить своего спасителя, хотя от страха и порыкивало.

Но, оказавшись на твердой поверхности, собака радостно потрусила по своим делам, еще и перекусив привезенными волонтерами угощениями.

Чтобы в открытый колодец, не дай Бог, не провалились и люди, волонтеры закрыли отверстие досками и другим подручным материалом.

Видео зооцентр «Дино» VK.com