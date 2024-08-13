Общество

«2,5 года числился в пропавших»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 26-летнего контрактника

Общество 13.08.2024 09:58
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13.08.2024 09:58


Сегодня, 13 августа, в селе Лобойково  Даниловского района Волгоградской области похоронят 26-летнего Александра Ширяева, погибшего на СВО. Об этом рассказали V102.RU в администрации района. 
Глава Лобойковского сельского поселения Алексей Гончаров, где сегодня простятся с Александром, не смог пообщаться с корреспондентом V102.RU.
- Мне тяжело об этом говорить, поймите. Саша – это мой племянник, - объяснил глава. 
Между тем, как стало известно информагентству, Александр Ширяев после прохождения срочной службы подписал контракт с Министерством обороны и остался в рядах ВС РФ. Он погиб в апреле 2022 года. Все это время числился пропавшим без вести. 
- Недавно был произведен обмен телами украинской и российской сторон, по ДНК Александра и опознали, - рассказал источник V102.RU.

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