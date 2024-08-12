Треть дорог Волгоградской области не соответствует ГОСТам

Общество 12.08.2024 11:22
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12.08.2024 11:22
Волгоградская область расположилась на одном из последних мест в федеральном рейтинге регионов по качеству дорог. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, волгоградский регион занял 83-ое место в списке из 89 субъектов РФ, четыре из которых, новые территории, не оценивались в исследовании.
Эксперты подсчитали, что на конец 2023 года в Волгоградской области лишь 29,7% региональных, межмуниципальных и местных трасс отвечали нормативным требованиям. При этом плотность дорог общего пользования с твердым покрытием в расчете на 1000 квадратных километров составила всего 153,4 км.
Хуже среди российских регионов ситуация лишь в Кировской и Архангельской областях. Например, в Кировской области доля нормальных дорог составила 26,3% от общей протяженности трасс, а в Архангельской – всего 15,7%.
Лидером рейтинга, что ожидаемо, стала Москва. В столице в прекрасном состоянии находится 97,6% дорог. В Краснодарском крае с трассами тоже все нормально – требованиям соответствуют 84,4% магистралей.
Фото V102.RU
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