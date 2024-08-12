Вгоняют в долги и могут выкинуть на улицу: волгоградцы вновь пожаловались Путину на принудительное расселение





В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы аварийного общежития по адресу ул. Таращанцев, д. 28 вновь были вынуждены записать видеообращение к президенту Владимиру Путину. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы просят главу государства остановить принудительное расселение их многоквартирного дома, по итогу которого мэрия сулит собственникам мизерные компенсации порядка 1 млн рублей.







- Мы уже обращались к Вам, Владимир Владимирович, за помощью, но сейчас вынуждены вновь просить обратить на нас ваше внимание. Наш дом признан аварийным и действительно нуждается в расселении. Однако вместо помощи местные власти предложили нам мизерные компенсации в размере чуть больше 1 млн рублей, на которые невозможно приобрести новую жилплощадь. Когда мы отказались от таких условий, нас вместе с детьми попытались по суду лишить законной жилплощади, - обратилась к главе государства жительница дома Александра Анфайлова.

По словам женщины, сейчас завершается подготовка к судебному процессу. В частности, на днях была изготовлена судебная экспертиза, по результатам которой собственникам «накинули» к обозначенной сумме ещё порядка 200 тыс. рублей.

- Лично я владею комнатой в 18,7 кв. метра. Изначально мне мэрия предложила компенсацию в 1,1 млн рублей. Сейчас же, по итогу экспертизы, эта сумма должна вырасти до 1,3 млн рублей. Но на что мне хватит этих денег? Где за эти средства я смогу приобрести жильё? Сейчас ценник на квартиры начинается от 3 млн рублей, - пояснила журналистам волгоградка.





Примечательно, что увеличенная компенсация, по мнению экспертов, должна позволить не только улучшить условия проживания, но и временно снимать квартиру. Из 1,3 млн рублей 54 тыс. рублей эксперты предусмотрели на временное жильё. Не позабыли счетоводы и про услуги риелтора – на эти цели заложено порядка 25 тыс. рублей. Порядка 4 тыс. рублей собственникам «разрешили» потратить на переезд.





По словам жильцов, именно результаты экспертизы шокировали их, заставив записать повторное видеообращение к Владимиру Путину. Документы изготавливались по решению суда специализированной организацией, но оплата соответствующих услуг была возложена на собственников.

Для откровенно бедно живущих людей такие траты стали самым настоящим потрясением. Волгоградцы были вынуждены потрошить заначки и влезать в долги. Для собственника каждой жилой комнаты эксперты по ведомому только им принципу назначали стоимость заключения. Кому-то результаты обошлись в 20 тыс. рублей, кому-то в 25 тыс. рублей, а кто-то и вовсе вынужден был выложить порядка 30 тыс.

Большие надежды у собственников были на помощь СУ СК России по Волгоградской области, которому было поручено Александром Бастрыкиным помочь собственникам отстоять свои законные права. Однако в настоящее время следствие так и не сдвинулось с мёртвой точки.

- Уже прошло больше месяца, а воз и ныне там. Да, жителей вызывали в Краснооктябрьский отдел СК России, но почему-то не всех собственников, а только двоих жильцов. Мы приезжали в отдел, передали все имеющиеся у нас на руках документы, но на этом всё и остановилось. Впоследствии мы узнали, что следователь, который вёл дело, сначала заболел, а потом и вовсе уволился. Сейчас вроде бы передали дело новому сотруднику, но время идёт, нас вот-вот могут выселить, а всё по-прежнему находится на начальной точке, - сетует Александра Анфайлова.

Напомним, как ранее рассказывало ИА «Высота 102», общежитие по адресу ул. Таращанцев, д. 28 было признано аварийным несколько лет назад. Впоследствии, по словам жильцов, землёй под МКД заинтересовался один из крупных волгоградских застройщиков. Одновременно муниципалитет принял решение расселять дом не по региональной программе, где жители могли выбирать между полноценной квартирой и выплатой, а по муниципальной, где собственникам положена лишь компенсация.

Ранее редакция уже сообщала, что в схожей ситуации оказались и жильцы ещё одного волгоградского общежития. К встрече с городскими властями в суде готовятся собственники жилых комнат в доме по адресу ул. Панферова, д. 52.

Фото и видео: Александра Анфайлова