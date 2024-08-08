В Волгоградской области ночами похолодает до +10

Общество 08.08.2024 08:17
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08.08.2024 08:17
В Волгоградской области дожди и грозы задержатся до пятницы, 9 августа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, осадки ожидаются в некоторых районах региона и сегодня, 8 августа. При этом во время ливней и гроз скорость ветра может усилиться до 15-20 метров в секунду.
Несмотря на то, что в ближайшие дни днем будет по-прежнему жарко – до +33 градусов, местами ночные температуры будут опускаться до +10.
В Волгограде ночи будут теплее – от +15 до 20 градусов. А днем столбик термометра приблизится к +30.
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