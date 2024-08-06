Пропавшего волжанина в камуфляже нашли в Астраханской области

Пропавшего 2 августа в Волгоградской области на собственном автомобиле LADA Granta Cross 53-летнего Дмитрия Николаевича Промоскаль обнаружили в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает V102.RU со ссылкой на близкого родственника.

— Жив-здоров, машину тоже нашли, полиция выясняет все обстоятельства. Вышли на след в хуторе Стасов, — уточнил сын пропавшего Владислав.

По словам супруги Владислава, который отправился в соседний регион, отец ее мужа должен был вернуться еще 4 августа:

— Он живет в Волжском с матерью. Работает вахтами в Москве и когда возвращается, то непременно отправляется на рыбалку. У него есть пять любимых мест, в том числе в Ленинске, Слободе и даже соседней Астраханской области. В день исчезновения он закупил продукты и как всегда поехал рыбачить. С собой у него был телефон и зарядка в машине. На звонки не отвечал, нам лишь приходили сообщения, что он в сети, потом номер снова становился недоступен. Накануне мы подали заявление в полицию.

Напомним, в Волгограде при странных обстоятельствах пропал астраханец с инсультом.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»