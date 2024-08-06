Житель села Волгоградской области пропал вместе с автомобилем

В Волгоградской и Астраханской областях разыскивают мужчину, который пропал вместе со своей машиной. Как рассказали V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 53-летний Дмитрий Промоскаль из села Колобовка Ленинского района уехал на белом кроссовере «Лада Гранта» по направлению в хутор Стасов Ахтубинского района Астраханской области и пропал.
О мужчине ничего не известно со 2 августа.
Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в камуфляжный костюм. У мужчины есть проблемы со здоровьем.
Волонтеры объявили сбор добровольцев для поисков пропавшего мужчины. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.