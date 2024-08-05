В администрации Волжского создали новый комитет для похоронного дела

Сергей Карасев - бывший военный и полицейский. С 2000 по 2003 годы служил в должности оперуполномоченного УФ СНП РФ по Волгоградской области. С 2003 года проходил службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и на руководящих должностях. В 2014 году Сергей Карасев был назначен начальником отдела Управления ФСКН России по Волгоградской области, где проработал до 2016 года, затем был старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУ МВД России по Волгоградской области. Имеет специальное звание – полковник полиции. В 2021 году Сергей Карасев начал работать в администрации Волжского в отделе по делам ГО и ЧС, с ноября 2023 года и по настоящий день исполнял обязанности начальника отдела.