В администрации Волжского создали новый комитет для похоронного дела

Общество 05.08.2024 17:06
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05.08.2024 17:06
Сегодня на еженедельном аппаратном совещании в администрации Волжского представили нового начальника отдела по делам ГО и ЧС и председателя комитета потребительского рынка и бытового обслуживания населения администрации города. Ими стали Сергей Карасев и Юлия Гурина, рассказали V102.RU в мэрии городского округа Волгоградской области.
Сергей Карасев - бывший военный и полицейский. С 2000 по 2003 годы служил в должности оперуполномоченного УФ СНП РФ по Волгоградской области. С 2003 года проходил службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе и на руководящих должностях. В 2014 году Сергей Карасев был назначен начальником отдела Управления ФСКН России по Волгоградской области, где проработал до 2016 года, затем был старшим оперуполномоченным по особо важным делам ГУ МВД России по Волгоградской области. Имеет специальное звание – полковник полиции. В 2021 году Сергей Карасев начал работать в администрации Волжского в отделе по делам ГО и ЧС, с ноября 2023 года и по настоящий день исполнял обязанности начальника отдела.
Юлия Владимировна Гурина, ранее исполнявшая обязанности начальника отдела по контролю за территорией контрольного управления администрации Волжского, с сегодняшнего дня стала председателем комитета потребительского рынка и бытового обслуживания населения городской мэрии.
Юлия Гурина трудовую деятельность начала в должности юрисконсульта МУП «Волжские тепловые сети». С 2016 по 2022 год работала юрисконсультом ОАО «ВАТИ». С августа 2022 трудилась в контрольном управлении городской администрации. В функции созданного комитета потребительского рынка и бытового обслуживания населения, который она возглавила, входят организация и размещение нестационарных торговых объектов, организация ярмарок, координация деятельности в сфере погребения и похоронного дела и другое.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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