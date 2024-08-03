Волгоградцы 3 августа сняли в небе символ СВО

Фото V102.RU
Общество 03.08.2024 19:40
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03.08.2024 19:40
Фото V102.RU
Волгоградцы наблюдали сегодня, 3 августа, в небе над городом-героем необычное явление. Как рассказали V102.RU горожане, находящиеся в районе улицы Дымченко в Центральном районе, от двух пролетевших самолетов остались «хвосты», которые, соединившись в одной точке, превратились в огромную букву «V» - один из символов специальной военной операции.Читатели, которые поделились с информагентством необычным фото, увидели в этом добрый знак.
Фото V102.RU
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