В Камышине в День ВДВ провели молебен по погибшим бойцам СВО

Жительница Волгоградской области, мать погибшего героя СВО Светлана Ивченко рассказала V102.RU о литии по погибшим военным, выполнявшим задачи в зоне спецоперации, которую сегодня, 2 августа, провели на Аллее Славы в Камышине.





— В День ВДВ, в день памяти пророка Илии, настоятель-иерей Георгий прихода пророка Божия Илии провел литию по погибшим в ходе выполнения боевых задач на СВО воинам, а торжественный военный караул отмаршировал вдоль захоронений в память о наших родных, мужественных парнях, пожертвовавших самым дорогим для каждого — собственной жизнью. Многие из захороненных на воинском участке Аллеи Славы — десантники. Много людей, мирян, пришли помолится вместе с нами, с родственниками воинов и прошли по Поклонным Тропам Аллеи Славы в память их святого подвига, — поделилась Светлана.

Напомним, сын Светланы Максим Ивченко погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации Украины. Указом президента России представлен посмертно к ордену Мужества. Светлана Ивченко поделилась планами по строительству первой в Камышине часовни в память о героях СВО.

Фото и видео: Светлана Ивченко