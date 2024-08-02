Общество

В Камышине в День ВДВ провели молебен по погибшим бойцам СВО

Общество 02.08.2024 14:34
0
02.08.2024 14:34


Жительница Волгоградской области, мать погибшего героя СВО Светлана Ивченко рассказала V102.RU о литии по погибшим военным, выполнявшим задачи в зоне спецоперации, которую сегодня, 2 августа, провели на Аллее Славы в Камышине.  



— В День ВДВ, в день памяти пророка Илии, настоятель-иерей Георгий прихода пророка Божия Илии провел литию по погибшим в ходе выполнения боевых задач на СВО воинам, а торжественный военный караул отмаршировал вдоль захоронений в память о наших родных, мужественных парнях, пожертвовавших самым дорогим для каждого — собственной жизнью. Многие из захороненных на воинском участке Аллеи Славы — десантники. Много людей, мирян, пришли помолится вместе с нами, с родственниками воинов и прошли по Поклонным Тропам Аллеи Славы в память их святого подвига, — поделилась Светлана. 

Напомним, сын Светланы Максим Ивченко погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации по денацификации Украины. Указом президента России представлен посмертно к ордену Мужества. Светлана Ивченко поделилась планами по строительству первой в Камышине часовни в память о героях СВО. 

Фото и видео: Светлана Ивченко 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.08.2024 16:05 Реклама
Общество 02.08.2024 16:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.08.2024 15:45
Общество 02.08.2024 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 14:37
Общество 02.08.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 13:58
Общество 02.08.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 13:40
Общество 02.08.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 13:04
Общество 02.08.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 12:01
Общество 02.08.2024 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 08:59
Общество 02.08.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2024 08:09
Общество 02.08.2024 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 21:42
Общество 01.08.2024 21:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 21:05
Общество 01.08.2024 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 20:38
Общество 01.08.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 18:39
Общество 01.08.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 16:05
Общество 01.08.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2024 15:47
Общество 01.08.2024 15:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
Река в Волгоградской области окрасилась в цвет «Барби»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:05
«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплексСмотреть фотографии
15:51
Полиция задержала волгоградца, устроившего взрыв во дворе домаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
В Камышине открыли памятные плиты трем Героям РоссииСмотреть фотографии
15:35
Четверо пострадавших в ДТП с поездом остаются в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
14:38
Парковка в центре Волгограда станет платной с 8 августа – пояснения мэрииСмотреть фотографии
14:37
Андрей Бочаров вручил ордена и медали 20 выдающимся волгоградцамСмотреть фотографии
14:34
В Камышине в День ВДВ провели молебен по погибшим бойцам СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
В Волгоградской области закрыли вопрос с вывозом мусора в переходный периодСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области местная сметана вызвала вопросы у РоссельхознадзораСмотреть фотографии
13:57
Лидеры трафика: Tele2 определила, какие села больше всего качают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Силовики раскрыли убийства таксистов в центре Волгограда, совершенные в 1993 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В ГАИ озвучили причину смертельного ДТП с байкером и фурой в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Осталось всего ничего: волгоградцы продолжают сбор денег на операцию 3-летнему ЖенеСмотреть фотографии
12:47
Росприроднадзор выявил дюжину нарушений на источающей запах навоза птицефабрике под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде рост стоимости проезда в маршрутках не превысил 5 рублейСмотреть фотографии
12:01
«Красота в глазах смотрящего»: видео о «минусах» Волгограда вызвало всплеск эмоций у горожанСмотреть фотографии
11:49
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладамСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде разыскивают водителя легковушки, сбившего подросткаСмотреть фотографии
10:40
Под Волгоградом трактор упал в оросительный канал, погибли два человекаСмотреть фотографии
10:00
Землю с лесом и прудом вернули в госсобственность в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
На юге Волгограда мотоциклиста раздавило фурой: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
В Волгограде троллейбусный маршрут №15а продлят до ЖилгородкаСмотреть фотографии
08:59
Снова в деле: в Волгограде директор печально известных УК готовится к сбору средств с новых домовСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде вечерний взрыв во дворе дома попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
В Волгоградской области ЧОП оставил без зарплаты охранницу школыСмотреть фотографии
06:49
Под Волгоградом МУП заплатит 15 млн за отравление почвы фекалиямиСмотреть фотографии
21:42
В День ВДВ волгоградцев ждет жара до +33 градусовСмотреть фотографии
21:05
В выборную гонку в Волгоградской области включились 113 участников СВОСмотреть фотографии
20:38
Участник сессии по демографии с Бочаровым опроверг кривотолки про «помощь мигрантов»Смотреть фотографии
 