Федеральные новости

Дмитрий Медведев обсудил с фракцией ЕР итоги работы в весеннюю сессию

Федеральные новости 01.08.2024 11:45
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01.08.2024 11:45


Итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования была посвящена встреча Дмитрия Медведева с представителями фракции. Участие во встрече принял председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и депутаты. 
Председатель партии поставил депутатам задачи по проработке бюджета на предстоящую трехлетку, ведению избирательных кампаний и общению с избирателями, сообщает сайт ER.ru.
– Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 – инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи послания президента и исполнения нашей народной программы, – отметил Дмитрий Медведев.
Он выделил самые значимые решения партии – в первую очередь, реформирование налоговой системы. 
– Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел, – сказал председатель «Единой России».
Дмитрий Медведев также остановился на изменениях в бюджет, принятие которых обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты учёным, педагогам, классным руководителям. Работа над подготовкой корректировок шла в координации с Правительством.
Еще одно важное решение – индексация пенсий работающим пенсионерам. По словам председателя партии, она «восстанавливает справедливость в отношении большого количества людей». 
В осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится, в первую очередь, на подготовке федерального бюджета. Сейчас идет работа по согласованию его параметров с Правительством. По этому вопросу партия проведет заседание программной комиссии. 
– Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы, – подчеркнул председатель «Единой России».
Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства. А уже во время парламентских каникул партия сосредоточится на подготовке к Единому дню голосования. 
– В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, предоставила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе, – отметил Медведев.
Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам, которые избираются от «Единой России». Особенно – фронтовикам. Сейчас их 380 человек в разных регионах, которые идут на выборы всех уровней. Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году. 
– Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса, – подчеркнул Медведев.
В заключение председатель партии подчеркнул, что «Единая Россия» должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение.  
– Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела, что не даем пустых обещаний. Этой линии мы должны придерживаться в будущем, – заключил Дмитрий Медведев.
Фото пресс-службы «Единой России».

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