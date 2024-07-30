Уровень погодной опасности повышен в Волгоградской области

Сегодня, 30 июля, Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности для Волгоградской области с «желтого» на «оранжевый». Как сообщает V102.RU, это сделано из-за четырех погодных явлений, которые прогнозируются в регионе 31 июля и 1 августа.

Так, до 18 ч. 31 июля ожидается сильный ветер до 20-25 м/с, местами сильные ливни и град, а также грозы.

Еще одна напасть – почвенная засуха под пропашными культурами в отдельных северо-западных и северо-восточных районах. Предупреждение Гидрометцентра России по данному неблагоприятному природному явлению действует до 13 ч. 1 августа.

«Оранжевый» уровень погодной опасности означает, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.