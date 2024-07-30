В Волгоградской области рецидивист до смерти забил сожительницу









В поселке Елань Волгоградской области 29-летний местный житель предстанет перед судом за убийство своей гражданской супруги. Как сообщили V102.RU в региональном СУ СКР, тело женщины обнаружила ее малолетняя дочь, которая вернулась от родственников после выходных.





По данным следствия, 22 мая этого года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого супруг нанес потерпевшей несколько ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась. Позднее эксперты установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.





- Установлено, что обвиняемый ранее неоднократно судим за кражи, грабежи и умышленное повреждение чужого имущества, - пояснила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



