В Волгоградскую область направлена бригада хирургов и реаниматологов из Ростова-на-Дону





29 июля из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область были направлены узкопрофильные медицинские специалисты. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты помогут волгоградским медикам в оказании помощи пассажирам поезда №491 «Казань — Адлер», получившим серьёзные травмы после схождения вагонов.

- Для помощи пострадавшим в аварии на железнодорожном переезде в Котельниково поручил направить в Волгоградскую область бригаду хирургов и реаниматологов, — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на официальной странице в Telegram.

Кроме того, руководитель распорядился подготовить БСМП Волгодонска и ЦРБ Дубовского района к приёму пострадавших.

Напомним, 29 июля в 12:35 на 185 км перегона Котельниково-Гремячий произошло столкновение грузовика «КАМАЗ» с пассажирским поездом. В результате ЧП произошёл массовый сход вагонов. Власти сообщают о госпитализации 30 человек, 15 из которых дети.